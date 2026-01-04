أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو

كشفت الفنانة أسماء جلال عن تحضيراتها لفيلم جديد بعنوان "4 عرفي"، حيث يشاركها في البطولة النجم أحمد فهمي، وأكدت أنها ستبدأ تصويره قريبًا.

أجازة رمضان 2025

وقرّرت “جلال” خلال برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أخذ استراحة من موسم رمضان 2025، مؤكدة أنها فضلت الابتعاد عن المنافسة هذا العام لترتاح قليلاً قبل العودة بقوة.

نجاحات عام 2025

وتحدثت عن كثافة أعمالها في 2025، وأشارت إلى أنها شاركت في العديد من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهور والنقد.

أكدت الفنانة أن طبيعتها مرحة، وأن خفة ظلها تظهر سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشيرة إلى أهمية أن تكون الشخصيات الفنية مريحة وطبيعية بعيدًا عن الأجواء الرسمية.