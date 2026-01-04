أسماء جلال: بحب الطبخ بس مبحبش المطبخ.. ولو اتجوزت هو يغسل مرة وأنا مرة

قالت الفنانة أسماء جلال إنها تحب المطبخ والطهي، وتستمتع بتحضير الطعام، لكنها في المقابل لا تفضل غسيل المواعين، معتبرها من المهام المرهقة التي لا تحب القيام بها.



وخلال حديثها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب مازحت أسماء جلال بشأن فكرة الزواج، موضحةً أنه في حال ارتباطها، يجب أن يكون هناك تعاون بين الزوجين في الأعمال المنزلية، خاصة غسيل المواعين، بحيث يتم تقاسم المهمة بين الطرفين مرة عليها ومرة عليه،قائلة: في حالة لو طبخت هو يغسل مرة وأنا أغسل مرة.

وأضافت أن الحل العملي في باقي الأوقات سيكون الاعتماد على طلبات الطعام الجاهز «الدليفري».