ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
توك شو

أسماء جلال عن آسر ياسين: لذيذ جدًا وقدم أصعب مشاهد الأكشن في «إن غاب القط»

منار عبد العظيم

أعربت الفنانة أسماء جلال عن إعجابها الشديد بالفنان آسر ياسين، مؤكدة أنه بذل مجهودًا كبيرًا في فيلمهما الجديد «إن غاب القط»، خاصة في مشاهد الأكشن التي وصفتها بأنها كانت الأصعب داخل العمل.

مطاردات الشوارع التحدي الأكبر

وخلال لقائها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، تحدثت أسماء جلال عن كواليس دورها، مشيرة إلى أن مشاهد المطاردات في الشوارع كانت أكثر المشاهد إرهاقًا وصعوبة بالنسبة لها.

تعاون ثانٍ بعد «سوتس بالعربي»

وأوضحت أن «إن غاب القط» هو التعاون الثاني بينها وبين آسر ياسين بعد مسلسل «سوتس بالعربي»، معبرة عن سعادتها بالفيلم الجديد لأنه أتاح لهما مساحة أكبر للعمل المشترك والتفاعل الفني.

وتحدثت أسماء عن شخصية آسر ياسين، واصفة إياه بأنه شخص هادئ في بعض الأوقات، وفي أوقات أخرى يتمتع بروح دعابة عالية ويضفي أجواء من المرح على مكان التصوير.

آسر ياسين: أسماء محترفة ومجتهدة

من جانبه، أشاد آسر ياسين باحترافية أسماء جلال، مؤكدًا أنها كانت تبذل مجهودًا مضاعفًا بسبب انشغالها بأكثر من عمل في نفس الوقت، ومع ذلك كانت تحضر إلى التصوير بكامل تركيزها، ما ساهم في تقديم أفضل أداء ممكن.

أبطال الفيلم وصناعه

فيلم «إن غاب القط» ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، كارمن بصيبص، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد من الفنانين. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

أسماء جلال

