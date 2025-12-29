قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
فن وثقافة

بالكاجوال.. أسماء جلال تخطف الأنظار من أحداث جلسة تصوير

ميرنا محمود

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال، تكشف عن جمالها وأناقتها.

قررت الفنانة أسماء جلال الابتعاد عن المشاركة في سباق دراما رمضان 2026، لتكسر بذلك سلسلة حضورها المتواصل في الموسم الرمضاني خلال السنوات الماضية، رغم ترشيحها لعدد من الأعمال التي كان من المقرر عرضها ضمن خريطة الموسم المقبل.

وأكدت أسماء جلال، في تصريحات صحفية، أن قرار الغياب؛ جاء لرغبتها في اختيار أعمال مختلفة خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تجارب فنية جديدة خارج الإطار الرمضاني.

وعلى صعيد السينما، تترقب أسماء جلال طرح فيلمها الجديد «إن غاب القط»، الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 31 ديسمبر 2025.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد شاهين، سماح أنور، كارمن بصيبص، علي صبحي، انتصار، سامي مغاوري، رحاب الجمل، حمزة دياب، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

كما شاركت أسماء جلال مؤخرًا في فيلم «فيها إيه يعني»، الذي عُرض خلال شهر أكتوبر 2025، وضم في بطولته ماجد الكدواني، وغادة عادل، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

