قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

أسماء جلال
أسماء جلال
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

إطلالة أسماء جلال 

وظهرت أسماء جلال في الصورة من داخل سيارتها، بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

غياب أسماء جلال عن رمضان 

قررت الفنانة أسماء جلال الابتعاد عن المشاركة في سباق دراما رمضان 2026، لتكسر بذلك سلسلة حضورها المتواصل في الموسم الرمضاني خلال السنوات الماضية، رغم ترشيحها لعدد من الأعمال التي كان من المقرر عرضها ضمن خريطة الموسم المقبل.

وأكدت أسماء جلال، في تصريحات صحفية، أن قرار الغياب جاء لرغبتها في اختيار أعمال مختلفة خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تجارب فنية جديدة خارج الإطار الرمضاني.

وعلى صعيد السينما، تترقب أسماء جلال طرح فيلمها الجديد «إن غاب القط»، الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 31 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد شاهين، سماح أنور، كارمن بصيبص، علي صبحي، انتصار، سامي مغاوري، رحاب الجمل، حمزة دياب، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

كما شاركت أسماء جلال مؤخرًا في فيلم «فيها إيه يعني»، الذي عُرض خلال شهر أكتوبر الماضي، وضم في بطولته ماجد الكدواني، وغادة عادل، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

أسماء جلال نجوم الفن الفنانة أسماء جلال أسماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

ترشيحاتنا

كولر

السويسري حسم الأمر.. هل يتولى كولر تدريب مصر في كأس العالم 2026؟

عدد ساعات اليوم

اليوم 19 ساعة فقط| العلماء يكتشفون سر تباطؤ دوران الأرض.. ماذا حدث؟

رونالدو وميسي

صراع الثروات.. 3 نجوم تفوقوا ماليا على رونالدو وميسي

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد