أسماء جلال تغيب عن دراما رمضان 2026

قررت الفنانة أسماء جلال الابتعاد عن المشاركة في سباق دراما رمضان 2026، لتكسر بذلك سلسلة حضورها المتواصل في الموسم الرمضاني خلال السنوات الماضية، رغم ترشيحها لعدد من الأعمال التي كان من المقرر عرضها ضمن خريطة الموسم المقبل.



وأكدت أسماء جلال، في تصريحات صحفية، أن قرار الغياب جاء لرغبتها في اختيار أعمال مختلفة خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تجارب فنية جديدة خارج الإطار الرمضاني.

وعلى صعيد السينما، تترقب أسماء جلال طرح فيلمها الجديد «إن غاب القط»، الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 31 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد شاهين، سماح أنور، كارمن بصيبص، علي صبحي، انتصار، سامي مغاوري، رحاب الجمل، حمزة دياب، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

كما شاركت أسماء جلال مؤخرًا في فيلم «فيها إيه يعني»، الذي عُرض خلال شهر أكتوبر الماضي، وضم في بطولته ماجد الكدواني، غادة عادل، مصطفى غريب، وميمي جمال، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.