فن وثقافة

أسماء جلال وآسر ياسين يلتقطان الصور في العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"
العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"
نجلاء سليمان   -  
تصوير إبراهيم قنديل

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" بحضور أبطاله وصناعه بأحد المولات.

وحضر كل من الفنان آسر ياسين وزوجته، ومحمد الشرنوبي ومايان السيد، وأسماء جلال ومحمد شاهين والمؤلف أيمن وتار وغيرهم.

مع اقتراب انطلاق العام الجديد، يترقّب الجمهور طرح أغنية "قلبك تلاجا"، الأغنية الرسمية لفيلم "إن غاب القط"، والمقرر إصدارها اليوم، لتكشف عن أول ملامح العالم الموسيقي للفيلم.

الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وغناء فارس سكر، وتقدّم مزيجًا من الإحساس والإيقاع، في تمهيد موسيقي لأحد أكثر أفلام الموسم انتظارًا.

ويُعرض فيلم الكوميديا الدرامية المنتظر، من بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، في دور العرض المصرية اعتبارًا من 31 ديسمبر، على أن يبدأ عرضه في مختلف أنحاء العالم العربي بدءًا من 8 يناير.

‏‎والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، وانتصار وعدد آخر من الفنانين.

فيلم إن غاب القط آسر ياسين محمد الشرنوبي مايان السيد

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

