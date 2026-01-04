المتحف المصري الكبير في قلب الجولة الترويجية لكأس العالم بمصر

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، إن كأس العالم ستتضمن جولته في مصر زيارة المتحف المصري الكبير.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم لكرة القدم المصرية وأشاد بتنظيم حضور كأس العالم إلي مصر.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجولة الترويجية لكأس العالم في مصر بحضور أساطير كرة القدم المصرية والعالمية ووفد الفيفا.

يذكر أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو ٢٠٢٦، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام ٢٠٠٦، وخافيير اغناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان، كما حضر من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.