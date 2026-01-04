قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
ديني

حصاد «البحوث الإسلامية» لعام 2025: مكتبة الأزهر منارة للعِلم والثقافة

في تقرير حصاد البحوث الإسلامية لعام 2025م: مكتبة الأزهر منارة للعِلم والثقافة
في تقرير حصاد البحوث الإسلامية لعام 2025م: مكتبة الأزهر منارة للعِلم والثقافة
إيمان طلعت

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال عام 2025م تطوير مكتبة الأزهر لتكون منارة عِلميَّة وثقافيَّة متكاملة، تجمع بين حِفظ التراث المخطوط، وتسهيل الاطِّلاع على الكتب والمراجع للباحثين، وإتاحة المعرفة للدارسين والمهتمِّين، مع مواكبة العصر الرَّقْمي من خلال الرَّقمنة والخدمات التقنية، وقد تجسَّدت هذه الجهود في مختلِف الإدارات والفروع، بدايةً من ترميم المخطوطات والسجلَّات وتجهيز الكتب والمكتبات المهداة، مرورًا بتسجيل الرسائل الجامعيَّة، وانتهاءً بنقل المكتبة وتجهيز القاعات والمتحف الجديد، والمشاركة في المعارض وتنظيم الفعاليَّات الثقافيَّة.

ترميم الكتب
حرصت إدارة (الترميم) بالمكتبة خلال عام 2025م على الحفاظ على المخطوطات القيِّمة؛ إذْ رمَّمت وحفظت 350 مخطوطًا، إضافةً إلى تجليد 35 سجلًّا و5 مخطوطات نادرة، فيما عَمِلَتْ إدارة التزويد على تجهيز 12 مكتبةً مهداةً شملت 15974 عنوانًا، مع تطبيق العمليَّات الفنيَّة؛ مِنَ التصنيف، والتسعير، والفحص للتداول، والاستبعاد وَفق معايير لجنة الفحص بمجمع البحوث الإسلاميَّة.

في السياق نفسه، سجَّلت إدارة (التسجيل) بالمكتبة خلال هذا العام عدد 3205 رسائل جامعيَّة، إلى جانب إضافة الدوريَّات، وتجهيز آلاف الكتب من مكتبتَي: فضيلة أ.د. محمد عبد الفضيل القوصي، وفضيلة أ.د. علي جمعة، مع استمرار تجهيز كتب مكتبة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الرَّقمنة والمشاركة الثقافيَّة

عَمِلَتْ إدارة (الرَّقمنة) بالمكتبة خلال عام 2025م على تحويل 480 مخطوطًا إلى صيغة رقْميَّة؛ لتسهيل الاطِّلاع عليها، فيما نقلت إدارة (تكنولوجيا المعلومات) بالمكتبة الأجهزةَ، وأسهمت في تجهيز الأنظمة المعلوماتيَّة وتهيئتها لموظَّفي المكتبة، ومتابعة أعمال البنية التحتيَّة؛ بما يضمن انسيابيَّة العمل بكفاءة عالية.

فيما استكملت إدارة (المتابعة والتخطيط) أعمال نقل المكتبة إلى مقرِّها الجديد، وتجهيز قاعات الاطِّلاع، وإعداد قوائم وبطاقات تعريفيَّة للمخطوطات والمطبوعات المزمع عَرْضها في متحف المكتبة، بما في ذلك مخطوط (إتحاف المحبوب بشرح مجملة المطلوب في العمل بالربع الجيوب) الفائز بإدراجه في برنامج ذاكرة العالم لليونسكو.

كما امتدَّت جهود مكتبة الأزهر لتشمل المشاركة الفاعلة في المعارض والفعاليَّات الثقافيَّة المهمَّة، إذْ كان معرِض القاهرة الدَّولي للكتاب 2025م أبرز محطَّات عَرْض وتسويق الكتب العِلميَّة والدِّينيَّة؛ ما أتاح للزوَّار والباحثين الاطِّلاع المباشر على إصدارات المكتبة.

علاوةً على ذلك، نظَّمت مكتبة الأزهر خلال عام 2025م سلسلةً مِنَ الندوات المتنوِّعة في فرع (القرنة) بمحافظة الأقصر، شملت مجالاتٍ دِينيَّةً وطبيَّةً وفِكريَّة؛ لتقديم الكتب والإصدارات للباحثين، وتعزيز الوعي الثقافي والعِلمي، ورَبْط المعرفة التراثيَّة بالمستجدَّات المعاصرة، بما يعكس اهتمام المجمع بتوفير محتوًى عِلميٍّ متكاملٍ ومتجدِّد.

وتظلُّ مكتبة الأزهر الشريف منارةً عِلميَّة وثقافيَّة متكاملة، تجمع بين صون التراث المخطوط، وإتاحة المعرفة للدارسين والباحثين، وتوسيع نطاق الرَّقمنة والخدمات الرَّقْمية، فضلًا عن توفير بيئة عِلميَّة متطوِّرة؛ ما يعكس دَور الأزهر في نَشْر الفِكر الوسطي، وتعزيز القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة، ورَبْط التراث الإسلامي العريق بمستجدَّات العصر، بما يضمن استمرار المكتبة كمركزٍ عِلميٍّ وثقافيٍّ متجدِّد يخدم الأجيال الحالية والمقبلة.

البحوث الإسلاميَّة مكتبة الأزهر منارة للعلم حصاد البحوث الإسلامية

