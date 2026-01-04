الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأسيوط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

كانت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ19 الملغاة قد أُجريت داخل مصر يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضي، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أُغلق باب التصويت في لجان الاقتراع بمختلف المحافظات عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للتصويت.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية نتائج جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة أسيوط بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت النتائج كالتالي:

محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

عصام محمود

أحمد حسين جودة

علي معوض