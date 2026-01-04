قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالدوائر الـ19بالجيزة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، منذ قليل، نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن فوز وليد محمود فوزي على المليجي عن الدائرة الثامنة (إمبابة) بمحافظة الجيزة.

جولة الإعادة في 7 محافظات

وأُجريت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك لاختيار 35 نائبًا لعضوية مجلس النواب 2025.

حسم التظلمات واعتماد النتائج رسميًا

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعه اليوم الأحد، حيث جرى الفصل في تظلمات المرشحين المتعلقة بنتائج الحصر العددي لبعض اللجان الفرعية والعامة، وانتهى المجلس إلى اعتماد النتيجة النهائية بشكل رسمي، تمهيدًا لإعلانها خلال المؤتمر الصحفي ونشرها بالجريدة الرسمية.

تفاصيل جولة الإعادة
الجدير بالذكر أن جولة الإعادة جرت في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعدًا، تنافس عليها 70 مرشحًا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موزعين على المحافظات السبع، وجاء بيانها كالتالي:

محافظة الجيزة

دائرة واحدة: الدائرة الثامنة (قسم إمبابة)

عدد المقاعد: مقعد واحد

عدد اللجان: 62 لجنة

عدد الناخبين: 533,907 ناخبين

محافظة الفيوم

دائرتان:

الدائرة الأولى (مركز الفيوم)

الدائرة الرابعة (مركز أبشواي)

عدد المقاعد: 3 مقاعد

عدد اللجان: 169 لجنة

عدد الناخبين: 1,125,307 ناخبين

محافظة أسيوط

دائرة واحدة: الدائرة الثالثة (مركز الفتح)

عدد المقاعد: 3 مقاعد

عدد اللجان: 139 لجنة

عدد الناخبين: 804,739 ناخبًا

محافظة سوهاج

7 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (مركز سوهاج)

الدائرة الثانية (مركز أخميم)

الدائرة الثالثة (مركز المراغة)

الدائرة الرابعة (مركز طهطا)

الدائرة الخامسة (مركز جرجا)

الدائرة السادسة (مركز المنشأة)

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام)

عدد المقاعد: 12 مقعدًا

عدد اللجان: 586 لجنة

عدد الناخبين: 3,021,228 ناخبًا

محافظة قنا

4 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (مركز قنا)

الدائرة الثانية (مركز قوص)

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت)

عدد المقاعد: 8 مقاعد

عدد اللجان: 352 لجنة

عدد الناخبين: 2,215,411 ناخبًا

محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)

عدد المقاعد: مقعد واحد

عدد اللجان: 89 لجنة

عدد الناخبين: 744,824 ناخبًا

محافظة البحيرة

3 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود)

عدد المقاعد: 7 مقاعد

عدد اللجان: 297 لجنة

عدد الناخبين: 1,726,088 ناخبًا

