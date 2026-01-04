الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط

أكدت المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة في الدوائر الـ19 جرت في أجواء من الالتزام والانضباط.





ولفت خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المشاركين من الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية أظهروا قدرا عاليا من المسؤولية الوطنية.



واسترسل: مجلس إدارة الهيئة الوطنية اجتمع على مدار الأيام الماضية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليات الفرز والرصد، والتأكد من دقة النتائج المعلنة.



وشدد على أن الهيئة تعاملت مع كافة الشكاوى والتظلمات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة.



