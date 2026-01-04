قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط

المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
إسراء صبري

أكدت المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة في الدوائر الـ19 جرت في أجواء من الالتزام والانضباط.
 


ولفت خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المشاركين من الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية أظهروا قدرا عاليا من المسؤولية الوطنية.


واسترسل: مجلس إدارة الهيئة الوطنية اجتمع على مدار الأيام الماضية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليات الفرز والرصد، والتأكد من دقة النتائج المعلنة.

وشدد على أن الهيئة تعاملت مع كافة الشكاوى والتظلمات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة.

 

