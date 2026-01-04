الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم.



وفوز وليد المليجي بمقعد الدائرة الثامنة بإمبابة في الجيزة.

بدء منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الدوائر 19 فى 7 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لاختيار 35 نائبا لعضوية مجلس النواب 2025.