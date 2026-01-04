انتظام اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة بالوادي الجديد

أ ش أ

انتظم عمل اللجان الانتخابية فى الوادى الجديد، لليوم الثاني على التوالي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية والتي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.



وبدأت عملية التصويت صباح اليوم حيث تصدر كبار السن والسيدات المشهد لتواجدهم المبكر خارج اللجان والحرص على الإدلاء بأصواتهم.



وأكد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط أنه يجرى متابعة عملية التصويت على مدار الساعة من خلال غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز ، مشيرا إلى أن كافة اللجان الانتخابية مزودة بالخدمات الفنية واللوجستية لتيسير عملية التصويت على الناخبين.



ويتنافس على المقعد الفردى فى الدائرة الثانية في الوادي الجديد كل من مصطفى سنوسى المرشح المستقل، وتامر عبد القادر النائب البرلمانى السابق ، ويحق لنحو 111789 ناخبا وناخبة الإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من خلال 37 لجنة انتخابية.