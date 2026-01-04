قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
حوادث

الوطنية للانتخابات: فوز شعبان لطفي وزكريا حسان بالدائرة الثانية بأخميم سوهاج

إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى فوز المرشحين شعبان لطفي وزكريا حسان بالدائرة الثانية بأخميم سوهاج فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج.

كما اعلنت فوز المرشحين عصام العمدة وأحمد حسين جودة وعلي سيد معوض بالدائرة الثالثة الفتح بأسيوط وفوز المرشحين يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله بالدائرة الرابعة أبشواى بالفيوم وفوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز وليد المليجي بمقعد الدائرة الثامنة بإمبابة في الجيزة.

وقد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الدوائر 19 فى 7 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لاختيار 35 نائبا لعضوية مجلس النواب 2025.

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضى حازم بدوى مجلس النواب

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

حفل المطرب الشامي

الشامي: فخور بأن أولى حفلاتي في العام الجديد وسط أهلي في مصر

إلياس رحباني

فى ذكراه.. إلياس رحباني مسيرة فنية طويلة

هبة السيسي

بعد خضوعها لعملية جراحية.. هبة السيسي تطمئن جمهورها

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

