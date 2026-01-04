الوطنية للانتخابات: فوز شعبان لطفي وزكريا حسان بالدائرة الثانية بأخميم سوهاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى فوز المرشحين شعبان لطفي وزكريا حسان بالدائرة الثانية بأخميم سوهاج فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج.

كما اعلنت فوز المرشحين عصام العمدة وأحمد حسين جودة وعلي سيد معوض بالدائرة الثالثة الفتح بأسيوط وفوز المرشحين يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله بالدائرة الرابعة أبشواى بالفيوم وفوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز وليد المليجي بمقعد الدائرة الثامنة بإمبابة في الجيزة.

وقد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الدوائر 19 فى 7 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لاختيار 35 نائبا لعضوية مجلس النواب 2025.