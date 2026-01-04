قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد قرار إحالة أوراق المتهمة بقتـ.ل صغار دلجا وزوجها إلى المفتي

قاتلة أطفال دلجا
قاتلة أطفال دلجا
ايمن رياض

أيدت محكمة استئناف جنايات المنيا، منذ قليل، تأييد إحالة أوراق المتهمة بقتل صغار دلجا الستة وزوجها إلى فضيلة المفتي، في جلسة الاستئناف على حكم الإعدام. 

حيث استمعت محكمة جنايات المنيا للشهود في قضية مقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم خلال أولى جلسات استئناف المتهمة على حكم إعدامها.

ووصلت المتهمة منذ قليل إلى محكمة  جنايات المنيا وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدية البدلة الحمراء وتحمل رضيعتها.

وكانت قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، بالإعدام شنقًا للمتهمة هاجر ا، 26 عامًا، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفاله الستة، في جريمة صادمة وقعت بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا

حيث تم  إحالة المتهمة في القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمة قتلت الطفل محمد ناصر علي، عمدًا مع سبق الإصرار وباستخدام جوهر سام - مادة الكلوروفينابير -الذي يسبب الموت آجلًا؛ بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على الخلاص منه؛ وأعدت لذلك الغرض سم قاتل بطبيعته مادة الكلوروفينابير شديدة السمية - ودسته له بقطعة خبز قدمتها له بتاريخ 2025/7/6 لتناولها قاصدة من ذلك قتله؛ فتناولها المجني عليه فأصابه الإعياء التسممي والمتمثل في انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفت عن العمل، ما أودى بحياته بتاريخ 2025/7/11 على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات

المنيا حادث جنايات المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

النائب عادل عتمان

برلماني: إعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية توازن بين حقوق الدولة والبُعد الاجتماعي

مجلس النواب

كارنية البرلمان وبداية الأولويات.. نواب يؤكدون: الإسكان وخدمة المواطن والتنمية على رأس الأجندة التشريعية

مجلس الشيوخ

عماد بركات: ليس من المنطق ولا العدالة أن يُعامل سكن المواطن"تحويشة عمره" كوعاء ضريبي يطارده كل عام

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد