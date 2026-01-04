تأييد قرار إحالة أوراق المتهمة بقتـ.ل صغار دلجا وزوجها إلى المفتي

أيدت محكمة استئناف جنايات المنيا، منذ قليل، تأييد إحالة أوراق المتهمة بقتل صغار دلجا الستة وزوجها إلى فضيلة المفتي، في جلسة الاستئناف على حكم الإعدام.

حيث استمعت محكمة جنايات المنيا للشهود في قضية مقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم خلال أولى جلسات استئناف المتهمة على حكم إعدامها.

ووصلت المتهمة منذ قليل إلى محكمة جنايات المنيا وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدية البدلة الحمراء وتحمل رضيعتها.

وكانت قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، بالإعدام شنقًا للمتهمة هاجر ا، 26 عامًا، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفاله الستة، في جريمة صادمة وقعت بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا

حيث تم إحالة المتهمة في القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمة قتلت الطفل محمد ناصر علي، عمدًا مع سبق الإصرار وباستخدام جوهر سام - مادة الكلوروفينابير -الذي يسبب الموت آجلًا؛ بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على الخلاص منه؛ وأعدت لذلك الغرض سم قاتل بطبيعته مادة الكلوروفينابير شديدة السمية - ودسته له بقطعة خبز قدمتها له بتاريخ 2025/7/6 لتناولها قاصدة من ذلك قتله؛ فتناولها المجني عليه فأصابه الإعياء التسممي والمتمثل في انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفت عن العمل، ما أودى بحياته بتاريخ 2025/7/11 على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات