الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية عن غلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ومخالفتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لحماية صحة المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة نُفذت من خلال إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية وهيئة الدواء المصرية، وأسفرت عن رصد مخالفات جسيمة داخل عدد من المراكز، استوجبت تنفيذ قرارات غلق فوري بحق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي، لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل الطبي.

وأوضح وكيل الوزارة أن المراكز المخالفة انتهكت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004، فضلًا عن مخالفة قانون الصحة النفسية رقم (71) لسنة 2009، إلى جانب عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا وخطرًا داهمًا على صحة وسلامة نزلاء تلك المنشآت.

وشدد بدران على أن أي مركز يعمل دون ترخيص يُعد خطرًا حقيقيًا على المرضى، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش والرقابة على المراكز والمنشآت الصحية الخاصة.

كما دعا المواطنين إلى ضرورة التأكد من التراخيص القانونية للمنشآت العلاجية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء أي مراكز غير معتمدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المديرية عن إتاحة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك من خلال الخط الساخن للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية على رقم 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر الرسائل المرسلة إلى الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن المراكز التي تم غلقها توزعت على عدة مناطق بالمحافظة، بواقع غلق مركزين بمنطقة أبو تلات، ومركز واحد بمنطقة البيطاش، ومركزين بمنطقة أبو يوسف بالعجمي، وثلاثة مراكز بمنطقة الكينج مريوط، إضافة إلى مركزين بمنطقة شاطئ الصفا.

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر أنه جارٍ استصدار ثلاثة قرارات غلق أخرى تمهيدًا لتنفيذها، مع الاستمرار في فحص شكاوى المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، في إطار حرص المديرية على ضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة للمواطنين.