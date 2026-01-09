قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9-1-2026
ادعوا له بالرحمة.. وفاة النائب السابق خيري الخطيب بكفر الشيخ
أزمة الإيجار القديم| الملاك لم يستردوا وحداتهم.. والحكومة تتخذ خطوات لتخفيف الأعباء.. والوحدات البديلة تفتقر للآليات الواضحة
استحي من الله أن احتفل وأهل غزة يموتون.. شيخ الأزهر يرفض الاحتفال بميلاده الـ 80
مايان السيد: فخورة بفيلم كولونيا وعلاقة الابن والأب به حساسة للغاية.. خاص
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
أخبار البلد

استحي من الله أن احتفل وأهل غزة يموتون.. شيخ الأزهر يرفض الاحتفال بميلاده الـ 80

أحمد الطيب
أحمد الطيب
ميرنا محمود

كشف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  الأزهر، يرفض  الاحتفال بيوم مولده.

وقال شومان عبر صفحته على فيسبوك: "للتاريخ ولتتعلم الأجيال كيف يكون الوفاء والتضامن الحقيقي، الإمام الحكيم المُعلم يرفض أي مظهر للاحتفال بعيد ميلاده، وحين حاولنا في العام الماضي عمل احتفال بسيط بمكتبه رفض رفضا قاطعا قائلا استحي من الله أن أحتفل وأهل غزة يموتون جوعا وعطشا وقتلا".

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء:"كم أنت عظيم يا إمام، كل عام وفضيلتك بألف خير.

ووافق الثلاثاء الماضي، السادس من يناير الماضي، ذكرى ميلاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي ولد بقرية القرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام 1365هـ، السادس من يناير لعام 1946م.

