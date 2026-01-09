استحي من الله أن احتفل وأهل غزة يموتون.. شيخ الأزهر يرفض الاحتفال بميلاده الـ 80

كشف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأزهر، يرفض الاحتفال بيوم مولده.



وقال شومان عبر صفحته على فيسبوك: "للتاريخ ولتتعلم الأجيال كيف يكون الوفاء والتضامن الحقيقي، الإمام الحكيم المُعلم يرفض أي مظهر للاحتفال بعيد ميلاده، وحين حاولنا في العام الماضي عمل احتفال بسيط بمكتبه رفض رفضا قاطعا قائلا استحي من الله أن أحتفل وأهل غزة يموتون جوعا وعطشا وقتلا".

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء:"كم أنت عظيم يا إمام، كل عام وفضيلتك بألف خير.

ووافق الثلاثاء الماضي، السادس من يناير الماضي، ذكرى ميلاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي ولد بقرية القرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام 1365هـ، السادس من يناير لعام 1946م.