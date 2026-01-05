في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب

تحل غدا الثلاثاء ذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التى توافق السادس من يناير، حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، وبهذه المناسبة سنذكر فى السطور القادمة قطوف من حياة الإمام الأكبر.

مولده ونسبه



ولد الإمام الأكبر أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، بقرية القرنة التابعة لمحافظة الأقصر في صعيد مصر، في 3 صفر 1365هـ الموافق 6 يناير عام 1946، لأسرة صوفية زاهدة، وبيت عِلم وصلاح، ويعود نسب أسرته إلى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

حياته وتعليمه

نشأ الإمام الطيب، في القُرنة في كنف والده، وحفظ القرآن وقرأ المتون العلمية على الطريقة الأزهرية الأصيلة، والتحق بمعهد إسنا الديني، ثم بمعهد قنا الديني، ثم التحق بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، حتّى تخرج فيها بتفوق عام 1969.

تلقى الشيخ الطيب العلم في الأزهر على يد كبار علمائه في جميع مراحله التعليمية، وقد حَرصَ منذ صغره على حضور مجالس العلماء والصالحين، وتعلم أصول التربية والسلوك والحكمة في الطريق إلى الله.

كما شهد في صغره مجالس المصالحات والمحاكم العرفية التي قادها جده الشيخ أحمد الطيب، ووالده الشيخ محمد الطيب في ساحة الطيب، وعندما بلغ من العمر 25 عاما أصبح مشاركًا ومحققا في مجالس المصالحات وفض النزاعات مع والده وأشقائه، ولا يزال حتى الآن يشارك شقيقه الأكبر الشيخ محمد في هذه المهام النبيلة.

المناصب التى شغلها الإمام الأكبر فى مسيرته العلمية والتعليمية

وشغل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مسيرته العلمية والتعليمية عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات، منها:

- عضو المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف منذ 23 إبريل 2018 - حتى الآن.

- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

- الجمعية الفلسفية المصرية.

- رئيس اللجنة الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- عضو أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي مجمع البحوث الإسلامية.

- مقرر لجنة مراجعة وإعداد معايير التربية بوزارة التربية والتعليم.



المسيرة العلمية والتعليمية

وتزخر المسيرة العلمية للشيخ أحمد الطيب بالعديد من الأنشطة العلمية، من أبرزها المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المحلية والدولية، ومنها:

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

- الملتقى الدولي التاسع عشر من أجل السلام بفرنسا.

- المؤتمر الإسلامي الدولي حول حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر بالأردن.

- مؤتمر القمة للاحترام المتبادل بين الأديان المنعقد في نيويورك وجامعة هارفارد.

- مؤتمر الأديان والثقافات لشجاعة الإنسانية الحديثة والذي نظمته إحدى الجامعات بإيطاليا.

- مؤتمر الثقافة والأديان في منطقة البحر المتوسط والذي نظمته الجامعة الثالثة بروما.

المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين بإندونيسيا تحت شعار رفع راية الإسلام رحمة للعالمين

- المؤتمر الدولي عن ابن عربي في الفترة من 7 - 15 مايو 1997م بمدينة مراكش بالمغرب.

- ندوة بمعهد العالم العربي LIMA في باريس عن التصوف في مصر من 22-29 أبريل 1998م

- مؤتمر الثقافة والسلام في مدينة ليون بفرنسا.

- مؤتمر حوار الأديان في ميلانو بإيطاليا.

الندوات التى شارك فيها شيخ الأزهر

في مسيرة الإمام الطيب مؤتمرات وندوات وجولات يصعب حصرها، حظيت بتفاعل وتجاوب العالم رؤساء وملوك وشعوب منقطع النظير، ولذلك فإننا نقتصر على بعض الندوات التي شارك فيها، منها:

-المؤتمر الدولي الأول للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة 20 - 22 من أبريل سنة 1996م

- ندوة كلية أصول الدين بالقاهرة حول قضية تحريف القرآن المنسوبة للشيعة الإمامية، في 1 مايو سنة 1997م.

المؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، في الفترة من 31 مايو – 3 من يونيو 2001م.

وحصل شيخ الأزهر، على الإجازة العالية (الليسانس) في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر الشريف بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على قسم العقيدة والفلسفة عام 1969م.

وعُين مُعيدا في قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في 20 جمادى الآخرة 1389 الموافق 2 سبتمبر 1969، بعد تخرجه بأقل من شهرين حصل على درجة التخصص (الماجستير) عام 1391 / 1971، وعُين مدرسًا مساعدًا في العام نفسه.

وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) عام 1397هـ / 1977م، فعين مدرسا في قسم العقيدة والفلسفة، وترقى إلى درجة أستاذ مساعد عام 1402هـ / 1982م، وحصل على الأستاذية في 17 من جمادى الأولى عام 1408هـ، الموافق 6 يناير 1988م.

جمع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بين تعاليم المنهج الأزهري والانفتاح على الثقافة الأوربية الحديثة، حيث درس اللغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة بعدما تخرج في كلية أصول الدين، وقضى به قرابة خمس سنوات، وكان يعرف الإنجليزية من دراستها في المرحلة الثانوية الأزهرية: 1960 / 1965، وفي الكلية، وترجم عددًا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية.