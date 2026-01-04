قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
إيمان طلعت

شيخ الأزهر.. في ذكرى ميلاده التي توافق 6 يناير، نسلط الضوء على مسيرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحد أبرز الشخصيات الإسلامية في العصر الحديث، والذي يمثل نموذجًا للوسطية والتسامح على مستوى العالم.

نشأة أحمد الطيب ومسيرته العلمية

وُلد الإمام أحمد الطيب في 3 صفر 1365هـ الموافق 6 يناير 1946م، في قرية القرنة بمحافظة الأقصر، لأسرة عريقة تعود جذورها إلى النبي ﷺ.

نشأ في بيت علم وصلاح، وحفظ القرآن الكريم في صغره، قبل أن يلتحق بالمعاهد الأزهرية ثم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث تفوق في دراسته وتخصص في العقيدة والفلسفة.

حصل الإمام على درجة الماجستير في 1971م، ثم الدكتوراه في 1977م. وأمضى فترة علمية في جامعة باريس، مما جعله يجيد الفرنسية بطلاقة.

تدرج في المناصب الأكاديمية، من أستاذ للعقيدة والفلسفة إلى عميد لكليات الدراسات الإسلامية في قنا وأسوان، حتى شغل منصب رئيس جامعة الأزهر في 2003م. وفي 2010م، تولى منصب شيخ الأزهر، ليبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح والتجديد.

الإمام الطيب والأزهر عالميًا

منذ توليه مشيخة الأزهر، عزز الإمام الطيب من مكانة الأزهر عالميًا، محولًا إياه إلى منارة علمية وثقافية تخدم أكثر من 110 دول.

أسس "مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين" لخدمة آلاف الطلاب الأجانب، وأطلق مبادرات لإنشاء معاهد أزهرية في إفريقيا.

كما ترأس مؤتمرات دولية كبرى ناقشت قضايا السلم والعدالة، مثل مؤتمر "الأزهر العالمي لنصرة القدس"، و"مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي".

جهوده في مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

كان للإمام الطيب دور ريادي في مواجهة التطرف الديني والإسلاموفوبيا، عبر مبادرات عدة، منها تأسيس "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" بـ12 لغة، و"مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية"، و"مركز الحوار بين الأديان"، الذي يعزز التعايش بين أتباع الديانات المختلفة. كما قاد "قوافل السلام الدولية" بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، لنشر ثقافة التسامح.

إنجازات دولية بارزة

بالتعاون مع بابا الفاتيكان، وقع الإمام الطيب "وثيقة الأخوة الإنسانية" في 2019م، التي تعتبر من أبرز الوثائق الداعية إلى التعايش والسلام بين الأديان.

كما قاد أكثر من 34 جولة دولية شملت 21 دولة، والتقى بزعماء وقادة عالميين، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتوضيح رسالة الإسلام الوسطي.

إرث فكري وعلمي

الإمام الطيب صاحب إرث علمي كبير، شمل مؤلفات في العقيدة والفلسفة مثل "مقومات الإسلام" و"مدخل لدراسة المنطق القديم".

وله أيضًا ترجمات بارزة من الفرنسية، مثل "مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها"، إلى جانب أبحاث منشورة في مجلات علمية، تناولت قضايا الفكر الإسلامي والجدل الفلسفي.

الإمام رمز التسامح

الإمام الطيب يمثل رمزًا للوسطية والتسامح، حيث يؤمن بأهمية الحوار بين الأديان والتعايش المشترك. بجهوده، أصبح الأزهر الشريف من أبرز ركائز القوة الناعمة لمصر، وداعمًا للسلام والعدالة على المستوى الدولي.

في ذكرى ميلاده، نستذكر مسيرة الإمام الطيب الحافلة بالعطاء، والتي جعلت منه قدوة ومجددًا يُحتذى به في العالم الإسلامي وخارجه.

الإمام الطيب والأزهر عالميًا نشأة أحمد الطيب ومسيرته العلمية الإمام رمز التسامح شيخ الأزهر مولد شيخ الأزهر ذكرى ميلاد شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اليوم .. اجتماع فني لمباراة مصر ضد بنين قبل موقعة أمم أفريقيا

بنتايج

جلسة مرتقبة في الزمالك لحل أزمة بنتايج

حامد حمدان

عبد الواحد السيد: الأهلي مش بيعرف يخلص لاعب بيراميدز عايزه

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد