شيخ الأزهر لـ أهل اليمن: غلبَوا روح الأخوة والحكمة وحافظوا على وحدة بلدكم

نشر الإمام الأكبر د . أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، رسالة صادقة للأشقاء في اليمن، حثهم فيها على تغليب روح الأخوة والحكمة التي اشتهر بها أهل اليمن، مستذكراً قول رسول الله ﷺ: «أتاكُم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ».

وأشار شيخ الأزهر إلى أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واجتناب النزاعات، داعيًا إلى اعتماد الحوار والتشاور كأساس للسلم والأمن.

ووجه نداءً للأشقاء العرب ولجميع الأطراف للعمل من أجل حماية اليمن من مخاطر التفكك والتطرف، مستشهداً بقول الله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

وختم شيخ الأزهر رسالته بالدعاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلاد العروبة والإسلام ويجنبها الشقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن، مؤكدًا على مكانة اليمن العزيزة لدى كل عربي ومسلم.

من ناحية أخرى وجَّه الإمام بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من غد الأحد الموافق 4 من يناير 2026م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2026م، سيبدأ غدًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأُسَر الأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.