حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
ديني

شيخ الأزهر لـ أهل اليمن: غلبَوا روح الأخوة والحكمة وحافظوا على وحدة بلدكم

عبد الرحمن محمد

نشر الإمام الأكبر د . أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، رسالة صادقة للأشقاء في اليمن، حثهم فيها على تغليب روح الأخوة والحكمة التي اشتهر بها أهل اليمن، مستذكراً قول رسول الله ﷺ: «أتاكُم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ».

وأشار شيخ الأزهر إلى أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واجتناب النزاعات، داعيًا إلى اعتماد الحوار والتشاور كأساس للسلم والأمن. 

ووجه نداءً للأشقاء العرب ولجميع الأطراف للعمل من أجل حماية اليمن من مخاطر التفكك والتطرف، مستشهداً بقول الله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

وختم شيخ الأزهر رسالته بالدعاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلاد العروبة والإسلام ويجنبها الشقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن، مؤكدًا على مكانة اليمن العزيزة لدى كل عربي ومسلم.

من ناحية أخرى وجَّه الإمام بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من غد الأحد الموافق 4 من يناير 2026م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2026م، سيبدأ غدًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأُسَر الأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

شيخ الأزهر وحدة اليمن الحوار الاستقرار الفتن

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطرق علاج الشعر الأبيض

علاج الشعر الأبيض بالبلازما والحيل الطبيعية

أمراض تزيد حدتها في فصل الشتاء

تحذير شتوي.. 10 أمراض قلبية تزداد حدتها في البرد

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

