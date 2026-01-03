قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
ديني

الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة

المتسابق مهنا ربيع بدولة التلاوة
المتسابق مهنا ربيع بدولة التلاوة
إيمان طلعت

عبر الشيخ مهنا ربيع عبد المنعم، المتسابق ببرنامج دولة التلاوة، عن شكره عن كل من سانده ودعمه في اشتراكه في برنامج دولة التلاوة.

واضاف ربيع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا:" اشكر كل إخوتي وأهلي الذين دعموني وساندوني.

وتابع قائلا:"  لا أجد كلمات تعبر عن مدى سعادتي بكم وبمحبتكم.. وأشكر الله على هذه النعمة العظيمة".

وكان المتسابق مهنا ربيع عبد المنعم، شارك في حلقة امس من برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم من سورة سبأ.

وقال مهنا ربيع عبد المنعم، في تصريح له قبل القراءة، إنه يبلغ من العمر 36 سنة وخريج دبلوم صناعي وحفظ القرآن في نفس مدرسة الدبلوم، ويعمل محفظ قرآن في قرية كوم مهنا مركز كفر الزيات.

وبعد الانتهاء من القراءة، علق الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، بأنه أبدع في القراءة منوها أن كل المبدعين من القراء كانوا من محافظة الغربية.

وأضاف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إن المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ، ولا يجوز البدء بقوله "أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ".

برنامج دولة التلاوة الشيخ مهنا ربيع خروج المتسابق مهنا ربيع من دولة التلاوة

