الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة

عبر الشيخ مهنا ربيع عبد المنعم، المتسابق ببرنامج دولة التلاوة، عن شكره عن كل من سانده ودعمه في اشتراكه في برنامج دولة التلاوة.

واضاف ربيع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا:" اشكر كل إخوتي وأهلي الذين دعموني وساندوني.

وتابع قائلا:" لا أجد كلمات تعبر عن مدى سعادتي بكم وبمحبتكم.. وأشكر الله على هذه النعمة العظيمة".

وكان المتسابق مهنا ربيع عبد المنعم، شارك في حلقة امس من برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم من سورة سبأ.

وقال مهنا ربيع عبد المنعم، في تصريح له قبل القراءة، إنه يبلغ من العمر 36 سنة وخريج دبلوم صناعي وحفظ القرآن في نفس مدرسة الدبلوم، ويعمل محفظ قرآن في قرية كوم مهنا مركز كفر الزيات.

وبعد الانتهاء من القراءة، علق الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، بأنه أبدع في القراءة منوها أن كل المبدعين من القراء كانوا من محافظة الغربية.

وأضاف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إن المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ، ولا يجوز البدء بقوله "أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ".