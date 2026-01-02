قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
توك شو

مفتي الجمهورية يشيد بتلاوة أحمد محمد ومهنا ربيع: أصوات تأسر القلوب

أحمد محمد ومهنا ربيع
أحمد محمد ومهنا ربيع
محمد البدوي

أثنى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على أداء المتسابقين أحمد محمد ومهنا ربيع، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن تلاوتهما تميزت بعذوبة الصوت وقدرتها على ملامسة القلوب والتأثير في المستمعين.

درجة عالية من الذكاء والفطنة 

 وأشار إلى أن كليهما يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والفطنة وحسن التقدير، وهو ما انعكس بوضوح على جمال القراءة وانسجامها.

 وضوح المعاني وسلاسة الأداء

وأوضح مفتي الجمهورية أن من أبرز نقاط القوة في التلاوة حسن تقسيم الآيات إلى فقرات متوازنة، الأمر الذي ساعد على وضوح المعاني وسلاسة الأداء.

 معاني العهد في الآيات

 كما لفت إلى أن معاني العهد في الآيات جاءت معبرة بدقة، فالعهد وفاء، وهو عقد يقوم على الالتزام، والعقد شريعة بين أطرافه، مشيرًا إلى إعجابه بقدرة المتسابقين على توظيف طبيعة الصوت وطول النفس لخدمة المعنى وإبرازه بأسلوب مميز.

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال كلمته في الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، أن هذا اللقاء يمثل مناسبة مباركة يجتمع فيها الجميع على مائدة القرآن الكريم.

نظير عياد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أحمد محمد مهنا ربيع دولة التلاوة

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

الدكتور أبو بكر القاضي رفقة النجمة العالمية أنجلينا جولي

نقابة الأطباء: ما يجري في معبر رفح البري نموذج حي للتكامل الإنساني

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

في لقاء أبوي.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد

صلاة القداس الإلهي

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العام الجديد بكنيسة مار جرجس في الأقصر

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

