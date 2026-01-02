مفتي الجمهورية يشيد بتلاوة أحمد محمد ومهنا ربيع: أصوات تأسر القلوب

أثنى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على أداء المتسابقين أحمد محمد ومهنا ربيع، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن تلاوتهما تميزت بعذوبة الصوت وقدرتها على ملامسة القلوب والتأثير في المستمعين.

درجة عالية من الذكاء والفطنة

وأشار إلى أن كليهما يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والفطنة وحسن التقدير، وهو ما انعكس بوضوح على جمال القراءة وانسجامها.

وضوح المعاني وسلاسة الأداء

وأوضح مفتي الجمهورية أن من أبرز نقاط القوة في التلاوة حسن تقسيم الآيات إلى فقرات متوازنة، الأمر الذي ساعد على وضوح المعاني وسلاسة الأداء.

معاني العهد في الآيات

كما لفت إلى أن معاني العهد في الآيات جاءت معبرة بدقة، فالعهد وفاء، وهو عقد يقوم على الالتزام، والعقد شريعة بين أطرافه، مشيرًا إلى إعجابه بقدرة المتسابقين على توظيف طبيعة الصوت وطول النفس لخدمة المعنى وإبرازه بأسلوب مميز.

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال كلمته في الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، أن هذا اللقاء يمثل مناسبة مباركة يجتمع فيها الجميع على مائدة القرآن الكريم.