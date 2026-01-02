المفتي: دولة التلاوة تُجدد ريادة مصر القرآنية وتؤكد مكانتها في خدمة كتاب الله

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال كلمته في الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، أن هذا اللقاء يمثل مناسبة مباركة يجتمع فيها الجميع على مائدة القرآن الكريم.

إنجاح هذا العمل

وأعرب فضيلة المفتي عن شكره لله تعالى ولكل من أسهم في إنجاح هذا العمل الذي يعيد إلى الأذهان ملامح دولة قرآنية عريقة، نشأت في مصر وانطلقت منها إلى أنحاء العالم، تاركة آثارًا إيجابية وثمارًا طيبة تستحق التقدير والدعاء.

التحكيم وحسن الأداء

وأشاد مفتي الجمهورية بالدور الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف، مثمنًا جهود اللجنة المتخصصة التي جمعت بين دقة التحكيم وحسن الأداء وعمق الفهم وجودة التلاوة.

توقيت إقامة المسابقة

وأوضح أن توقيت إقامة المسابقة جاء معبرًا ومهمًا، ليؤكد من جديد الريادة المصرية في مجالات عدة، وفي مقدمتها خدمة القرآن الكريم، مجددًا المعنى الذي رسخه الشيخ محمد متولي الشعراوي حين قال إن القرآن نزل في مكة، لكنه قُرئ في مصر.