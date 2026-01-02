مفتي الجمهورية: الدولة المصرية لم تُحرم الخير بالقرآن وأهله وبركته

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن الدولة المصرية لم تُحرم الخير بالقرآن الكريم وأهل القرآن وبركة كتاب الله؛ مشيرًا إلى أن الاهتمام بالقرآن وتلاوته يعكس مكانة مصر الدينية ودورها التاريخي في خدمة كتاب الله ونشر علومه.

اقرأ أيضًا:

أداء الشيخ محمد والشيخ أشرف في دولة التلاوة:

وأضاف الدكتور حسن عبدالنبي، خلال مشاركته في برنامج «دولة التلاوة»، أن الأداء القرآني لكل من الشيخ محمد والشيخ أشرف كان جيدًا ومتميزًا، لافتًا إلى أنه نظرًا لطول الآية الكريمة تم السماح ببدء معين مراعاةً لأحكام التلاوة وجودة الأداء.

منصة مهمة لاكتشاف الأصوات

وأوضح مفتي الجمهورية أن برنامج «دولة التلاوة» يُعد منصة مهمة لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، ويُسهم في ترسيخ معايير التلاوة الصحيحة، إلى جانب إحياء تراث المدرسة المصرية العريقة في قراءة القرآن الكريم.

واختتم بالتأكيد على أن دعم مثل هذه البرامج يعكس حرص الدولة والمؤسسات الدينية على رعاية أهل القرآن، والحفاظ على الهوية القرآنية الأصيلة.

اقرأ أيضًا