مفتي الجمهورية: مسابقة دولة التلاوة تُحيي تراث الريادة المصرية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن برنامج «دولة التلاوة» يُعد خطوة مباركة جاءت في وقتها وحينها، لما يحمله من رسالة سامية تهدف إلى إحياء تراث دولة التلاوة وإعادة الاعتبار للمدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم.

دعم القرآن الكريم وأهله

جاء ذلك خلال مشاركته عضوًا بلجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، حيث رحّب مفتي الجمهورية بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث القرآني المهم، الذي يعكس اهتمام الدولة والمؤسسات الدينية بدعم القرآن الكريم وأهله.

منارة للقرآن الكريم

وأوضح مفتي الجمهورية أن البرنامج يعيد إلى الأذهان أمجاد دولة التلاوة، التي كانت ولا تزال منارة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تؤكد الريادة المصرية في مجالات عدة، لعل أبرزها ما يتعلق بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وأداءً.

مكانة مصر التاريخية

وأضاف الدكتور نظير عياد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا عمليًا على المقولة الشهيرة للإمام محمد متولي الشعراوي، رحمه الله: «القرآن نزل في مكة، وقُرئ في مصر»، وهو ما يعكس مكانة مصر التاريخية والروحية في خدمة كتاب الله ونشر علومه وفنونه.



واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه البرامج الهادفة، التي تسهم في اكتشاف الأصوات المتميزة، وتعزيز الوعي بقيمة التلاوة الصحيحة، وترسيخ الهوية القرآنية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة.