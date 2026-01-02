قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم
أحمد سعيد

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد “السميع العليم” بمنطقة برنيس بمدينة مرسى علم، ومسجد "الحميد المجيد" بمدينة حلايب، بمحافظة البحر، الذي تم افتتاحه عن طريق "تقنية الفيديو كونفرنس"، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية والسياسية والعسكرية بالمحافظة.

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد

وأدَّى مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد السميع العليم، حيث ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حسام الدين محمود، حول موضوع "قيمة الوقت في حياة الإنسان وأهمية حسن استغلاله" موضحًا أن استثمار الوقت بما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته يعدُّ من علامات الصلاح والوعي الديني، ويعزز قدرة الفرد على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأكد مفتي الجمهورية، أن المسجد في الإسلام ليس مجرد مكان لأداء الشعائر، بل هو صرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية، ومنارة للعلم والهدى، وفضاء لغرس القيم والأخلاق الفاضلة في النفوس، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وصيانة الوعي العام من أي أفكار منحرفة أو مغلوطة.

وعقب تأدية صلاة الجمعة، شارك فضيلة مفتي الجمهورية الوزراء والقيادات في توزيع عشرة آلاف كرتونة غذائية وكمية كبيرة من السلع والبطاطين، بناءً على توجيهٍ من فخامة السيد رئيس الجمهورية بإهدائها إلى أهالي المنطقة، دعمًا للأُسر الأَولى بالرعاية، وتأكيدًا لمبادئ التكافل الاجتماعي، وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

حضر الافتتاح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

كما حضر أيضا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من القبائل البدوية وسط حشد جماهيري كبير.

الدكتور نظير عياد نظير عياد مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم مفتي الجمهورية صلاة الجمعة صلاة الجمعة بمسجد السميع العليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

مجلس النواب

حزمة إنقاذ للمشروعات المتعثرة .. الصناعة تمنح مهلا وتيسيرات جديدة حتى أبريل 2026..نواب: دفعة جديدة لانعاش الاقتصاد.. وتعزيز النمو وخلق فرص عمل

مجلس النواب

برلمانية: منح تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة رسالة طمأنة للمستثمرين

صورة تعبيرية

ضوابط مد الخدمة لـ الأطباء بعد بلوغ سن المعاش طبقا للقانون

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد