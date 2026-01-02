بعد قراءة القلاجي وأشرف سيف.. مفتي الجمهورية: تلاوتكما تؤكد بقاء الخير ببركة القرآن

أشاد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بتلاوة المتسابقين محمد القلاجي وأشرف سيف، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسابقة برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن أداءهما يعكس روح دولة التلاوة المصرية العريقة، ويبعث رسالة طمأنينة بأن مصر ستظل عامرة بالخير بفضل القرآن الكريم وأهله.

آداب الزيارة وقيم الحياء

وأوضح مفتي الجمهورية أن الآيات المتلوة تحمل دلالات تربوية عميقة، تتعلق بآداب الزيارة وقيم الحياء وكيفية بناء الحياة على أسس أخلاقية رفيعة، مشيرًا إلى أن جمال التلاوة لا يقتصر على حسن الصوت فقط، بل يتجلى في مراعاة المقامات الدقيقة وحسن الوقف والابتداء، وهو ما يساعد المستمع على إدراك المعاني بسهولة دون عناء أو إطالة في التأمل.

القرآن حاضرًا في الوجدان

وأكد الدكتور نظير عياد أن الدولة المصرية لم ولن تُحرم الخير ما دام القرآن حاضرًا في وجدانها، وما دام هناك من يحمل كتاب الله ويجيد تلاوته، مشددًا على أن هذا الاهتمام يعكس مكانة مصر الدينية ودورها التاريخي الرائد في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عبدالنبي، خلال مشاركته في البرنامج، أن أداء كل من الشيخ محمد والشيخ أشرف جاء قويًا ومتميزًا، لافتًا إلى أنه نظرًا لطول الآية الكريمة تم السماح ببدء موضع معين، مراعاةً لأحكام التلاوة وجودة الأداء، بما يحقق التوازن بين سلامة القراءة وجمالها.