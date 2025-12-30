مواقف ثابتة ودعم لا يتوقف.. شيخ الأزهر صوت الحق الداعم لفلسطين وضمير الإنسانية

لم يدخر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، والتعريف بمعاناة أبرياء غزة خلال عام ٢٠٢٥م، ودائمًا يؤكد بمواقفه رفضه القاطع للعدوان، وانحيازه الدائم للحق والإنسانية.

وجّه الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءً عالميًا باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أبرياء غزة، الذين يواجهون ظروفًا مناخية بالغة القسوة، تتزامن مع استمرار العدوان والانتهاكات الصهيونية المتكررة.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة له: «ما تشهده غزَّة من ظروفٍ مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية؛ فأبرياء نجَوا من عدوانٍ وإبادةٍ لا يحتملها بشر، يواجهون اليوم أمطارًا وعواصفَ وبردًا شديدًا، بينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة الشتاء».

وأكد شيخ الأزهر، أن هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة، قائلًا: «إمّا تضامنٌ حقيقيٌّ لإنقاذهم، وإمّا مشاركةٌ في تعميق آلامهم وجراحهم».



ونشرت صحفة الأزهر الشريف، انفوجرافيك، يوضح أبرز مواقف شيخ الأزهر في دعم القضية الفلسطينية في عام2025م، وجاء كالآتي: