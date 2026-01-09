المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته.. تفاصيل

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي، أبناء الجنوب إلى استشعار المسؤولية، مؤكدًا، أنّ قرار حل المجلس جاء على خلفية التطورات في حضرموت والمهرة.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، مؤكدًا، أهمية تضافر الجهود لصون المكتسبات وحماية الجنوب من الفوضى.

وأكد المجلس، أنّ المجلس أسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته، وأنه لم يكن وسيلة للسلطة أو الإقصاء.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي، على أمله في أن يتوصل مؤتمر الحوار إلى رؤية لحل قضية شعب الجنوب.