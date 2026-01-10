قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

كيفية صرف المعاشات والحوالات البريدية عن طريق ماكينات الـ ATM

خالد يوسف

يسعي الكثير من المواطنين المستحقين للمعاشات الى معرفة صرف المعاشات عبر ماكينات الـ ATM، وذلك بالتزامن مع إتاحة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خدمة تُمكن أصحاب المعاشات والمستفيدين من تعديل جهة صرف المعاش، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

تفعيل فيزا البريد من ماكينة  ATM

تفعيل فيزا البريد يتيح صرف المعاشات والحوالات البريدية عن طريق ماكينات الـ ATM

ـ إدخال البطاقة لأول مرة في ماكينة ATM تابعة للبريد المصري أو أحد البنوك.

ـ إدخال الرقم السري الموجود داخل الظرف المرفق مع البطاقة.

ـ اختيار خدمات تنشيط أو تفعيل البطاقة من القائمة.

ـ بعد إتمام الخطوة، تصبح البطاقة جاهزة للسحب والتحويل واستخدامها في المعاملات الإلكترونية.

طريقة سحب الأموال من ماكينة  ATM

يمكنك سحب الأموال من فيزا البريد المصري باستخدام ماكينات الصراف ATM بعد التأكد من تفعيل الفيزا، ووجود رصيد كافٍ، كالتالي:

ـ أدخل البطاقة واختر معاملة سحب.

ـ اختر اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية).

ـ أدخل الرقم السري الخاص بالبطاقة

ـ حدد المبلغ الذي تريد سحبه.

ـ اتبع الخطوات التي تظهر لك.

ـ ثم اضغط «موافق».

ـ بعد ذلك سيخرج لك الصراف الآلي النقود.

أماكن وموعد صرف المعاشات

تصرف المعاشات 2026 من الأماكن التالية: 

«منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».

ويتم صرف المعاشات لـ المواطنين، يوم 1 من كل شهر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر.

جدول معاشات 2026

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

ـ معاشات 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

صرف المعاشات الحوالات البريدية ماكينات الـ ATM الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات جهة صرف المعاش

بالصور

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

