بالأرقام.. الموازنة تتحمل 23.354 مليار جنيه لسداد حصص التأمين الإجتماعي للعاملين بالحكومة

تحملت الخزانة العامة مبلغ 23.354 مليار جنيه في صورة مخصصات حصتها في صندوق التأمين الاجتماعي للموظفين بالحكومة وذلك خلال أول 5 شهور من بداية السنة المالية الحالية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن ارتفاع حجم هذه المخصصات بمقدار 324 مليون جنيه على أساس سنوي حيث صرفت نحو 23.03 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الماضي.

وقال التقرير أنه تم تخصيص مبالغ 7.2 مليار جنيه من مصروفات المزايا التأمينية الأخري بمخصصات الموازنة العامة والموجهة لدعم الموظفين بالدولة بزيادة بلغت 688 مليون جنيه على أساس سنوي

وخصصت الحكومة مبلغ 30.546 مليار جنيه جملة مصروفات المزايا التأمينية الموجهة لدعم الموظفين بالدولة بزيادة بلغت ما يقارب من مليار جنيه علي أساس سنوي.

واستحوذت مخصصات المزايا التأمينية الموجهة للعاملين بالحكومة على نسبة 11.4% من حجم المصروفات المدرجة للأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026 حيث بلغت 263.64 مليار جنيه.