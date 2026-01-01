قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الأول
حدائق الفسطاط تقترب من الصفر.. مدبولي يوجه بوضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح
آخر فرصة.. كيفية تقديم طلبات حجز وحدات السكن البديل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع إيرادات ضرائب الموازنة إلى 961.612 مليار جنيه في 5 شهور

إيرادات الضرائب
إيرادات الضرائب
محمد يحيي

ارتفعت حصيلة إيرادات مصر من الضرائب في أول 5 شهور من السنة المالية الحالية إلي 961.612 مليار جنيه بزيادة بلغت 247.3 مليار جنيه على أساس سنوي.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة المالية والذي كشف عن استحواذ الإيرادات الضريبية علي 88% من مجمل الإيرادات العامة التي حققتها الموازنة العامة في 5 شهور حيث بلغت1.1 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 271 مليار جنيه عن نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وبلغت جملة الإيرادات الضريبية على الدخل نحو 227.23 مليار جنيه بزيادة تبلغ 45.7 مليار جنيه و 181.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بأول 5 شهور من العام المالي الجاري.

ونجحت الموازنة العامة في تحصيل إيرادات من الجمارك بقيمة تبلغ 61.104 مليار جنيه مقابل 53.4 مليار جنيه محققة في أول 5 شهور من العام المالي الماضي.

وصلت الضرائب الأخري نحو 13.63 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الجاري.

وزادت الإيرادت غير الضريبية نحو 138.963 مليار جنيه بما تمثل 12.63% من الإيرادات الضريبية؛ بزيادة تبلغ 25.211 مليار جنيه على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات المحققة من المنح إلي 5.108 مليار جنيه في الفترةمن يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري مقابل 2.408 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

ذريعة اسماك

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

طريقة عمل البليلة

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

