ارتفاع إيرادات ضرائب الموازنة إلى 961.612 مليار جنيه في 5 شهور

ارتفعت حصيلة إيرادات مصر من الضرائب في أول 5 شهور من السنة المالية الحالية إلي 961.612 مليار جنيه بزيادة بلغت 247.3 مليار جنيه على أساس سنوي.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة المالية والذي كشف عن استحواذ الإيرادات الضريبية علي 88% من مجمل الإيرادات العامة التي حققتها الموازنة العامة في 5 شهور حيث بلغت1.1 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 271 مليار جنيه عن نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وبلغت جملة الإيرادات الضريبية على الدخل نحو 227.23 مليار جنيه بزيادة تبلغ 45.7 مليار جنيه و 181.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بأول 5 شهور من العام المالي الجاري.

ونجحت الموازنة العامة في تحصيل إيرادات من الجمارك بقيمة تبلغ 61.104 مليار جنيه مقابل 53.4 مليار جنيه محققة في أول 5 شهور من العام المالي الماضي.

وصلت الضرائب الأخري نحو 13.63 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الجاري.

وزادت الإيرادت غير الضريبية نحو 138.963 مليار جنيه بما تمثل 12.63% من الإيرادات الضريبية؛ بزيادة تبلغ 25.211 مليار جنيه على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات المحققة من المنح إلي 5.108 مليار جنيه في الفترةمن يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري مقابل 2.408 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.