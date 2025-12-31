قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
ضبط 118 شخصا لاتهامهم بتجارة غير مشروعه في تذاكر أمم إفريقيا
توتر في الزمالك.. تغيب لاعبين عن المران بسبب تأخر المستحقات
أستاذ علوم سياسية: مصر تتمتع بموقع محوري ومؤثر.. والتهديدات التي واجهتها تاريخيًا ارتبطت بموقعها الاستراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة المالية: 1.883 تريليون جنيه المصروفات العامة بالموازنة خلال 5 أشهر

الدكتور أحمد كجوك وزير المالية
الدكتور أحمد كجوك وزير المالية
محمد يحيي

ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 450.1 مليار جنيه بنسبة 32.6% خلال (يوليو – نوفمبر) 2025، لتسجل 1.883 تريليون جنيه، مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 9.5% ليحقق 263.6 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقارنة مع 240.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وزاد شراء السلع والخدمات بنحو 1.8 مليار جنيه، مسجلا 70.5 مليار جنيه، مقابل 68.7 مليار جنيه.

قيمة مدفوعات الفوائد
وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد حقق 1.061تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 730.5مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

 الدعم والمنح

وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28% ليصل إلى 270 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع210.7 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 16.5 مليار جنيه ليبلغ 58.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر، وصعد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 5 مليارات جنيه ليبلغ 7 مليارات جنيه.


ونوهت بأن دعم الإنتاج الصناعي زاد بـ 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليحقق 17.3 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 75.7 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 6 مليارات جنيه.


وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 29.3 مليار جنيه ليصل إلى 97.2 مليار جنيه مقابل 68 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.


تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
 

وزارة المالية المصروفات العام المالي الأجور شراء السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بالصور

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

طريقة عمل كيكة بالفراولة
طريقة عمل كيكة بالفراولة
طريقة عمل كيكة بالفراولة

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد