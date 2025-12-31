قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية": 137 مليار جنيه ارتفاعا في الفائض الأولي بالموازنة خلال 5 أشهر

وزارة المالية
وزارة المالية
أ ش أ

 أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالي الحالي 2025 /2026، بنحو 137 مليار جنيه ليصل إلى 8ر306 مليار جنيه، مقابل 170 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.


وذكرت الوزارة - في تقرير اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة سجل نحو 5ر754 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 أشهر، مقابل 6ر560 مليار جنيه ما يعادل 1ر3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
 

 ارتفاع الإيرادات الضريبية 

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 35% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق لتسجل 6ر961 مليار جنيه، في ضوء نمو حصيلة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى ، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات.


ولفتت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.


وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 33% بنحو 5ر272 مليار جنيه خلال 5 أشهر، ليصل إلى 1ر1 تريليون جنيه، مقابل 1ر828 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 4ر87% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر12%.


وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 6ر32% بنحو 1ر450 مليار جنيه لتسجل 833ر1 تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 383ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة المالية ارتفاع الفائض الموازنة العامة الإيرادات الضريبية القيمة المضافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

طاقم حكام مصرى

طاقم تحكيم مصري يقود مواجهة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا

الهلال السوداني

الهلال السوداني يستعد لمواجهة جيكومبي في الدوري الرواندي

كريستيانو

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته ويحتفل بها عبر إنستجرام

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد