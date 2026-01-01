الحكومة ترفع مكافآت الموظفين في الموازنة لـ106.823 مليون جنيه ..تفاصيل

رفعت الحكومة من حجم المصروفات المدرجة لبند المكافآت التي تم منحها للعاملين بالدولة بقيمة تبلغ 106.823 مليون جنيه في أول 5 شهور من بداية السنة المالية الحالية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي 2025/2026 الجاري عن ارتفاع حجم مصروفات المكافآت التي تم منحها للعاملين بالدولة ضمن مخططات الدولة المصرية لتحسين أوضاع الموظفين؛ لتسجل زيادة قدرها 11.323 مليون جنيه علي أساس سنوي.

وزادت الأجور والبدالات العينية ضمن مخصصات الأجور بالموزانة العامة في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الجاري مسجلة 215.1 مليار جنيه بعد أن كانت 195.21 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق وبزيادة تبلغ 19.9 مليار جنيه.

وصرفت الحكومة أجور الوظائف الدائمة للعاملين بالدولة نحو 51.75 مليار جنيه بزيادة تقترب من 7 مليارات جنيه على أساس سنوي.

وخصصت الحكومة مبلغ 7.1 مليار جنيه للوظائف المؤقتة بالموزانة العامة مقارنة بـ 6.21 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر من العام المالي الماضي.

وصرفت الحكومة مزايا نقدية للموظفين بالدولة بقيمة 23.882 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي الجاري و 5.903 مليار جنيه في صورة مزايا عينية.

وحسب التقرير فقد بلغت جملة المصروفات التي خصصتها لباب الأجور وتعويضات العاملين بالخارج نحو 263.64 مليار جنيه بزيادة تبلغ 22.91 مليار جنيه على أساس سنوي.