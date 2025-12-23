موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025.. جهز الكارت

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، خاصة موظفي القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامنا مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، التي تشهد إقبالا على الخروج والتنزه.

وأعلنت وزارة المالية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، موضحة أن عملية الصرف تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت خلال الفترة من الأربعاء 24 ديسمبر وحتى الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بما يتيح للموظفين مرونة في الحصول على مستحقاتهم دون تكدس.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025



يستطيع العاملون بالجهات الحكومية صرف مرتبات شهر ديسمبر من خلال عدة قنوات، تشمل فروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

جدول المرتبات الوظيفية للعاملين بالدولة

مع بدء صرف المرتبات، أعلنت الجهات المختصة القيم المالية للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث تصل مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها إلى 13.800 جنيه، بينما تبلغ مرتبات الدرجة العالية نحو 11.800 جنيه.

ويتقاضى موظفو درجة المدير العام حوالي 10.300 جنيه، فيما تصل مرتبات الدرجة الأولى إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية إلى 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، بينما تبلغ مرتبات الدرجة الخامسة والدرجة السادسة نحو 7100 جنيه.

ويأتي صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 في إطار التزام وزارة المالية بالجدول الزمني المعلن لصرف المستحقات، بما يضمن انتظام صرف الأجور وتلبية احتياجات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصرف وتخفيف التكدس على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 من الشهر للعاملين بالهيئات والجهات التالية، مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

يتم صرف المرتبات يوم 25 من الشهر للعاملين بالوزارات والجهات التالية، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

صرف المتأخرين عن المواعيد المقررة

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر خلال أيام 28 و29 و30 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة، وذلك عبر منافذ الصرف المعتمدة.

