قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

يترقب الموظفون و العاملون في القطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وذلك بعد بيان رسمي من وزارة المالية حول مواعيد الصرف والجدول الزمني للمرتبات و المتأخرات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2025

بحسب ما تم الإعلان عنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من 24 ديسمبر الجاري، وبالتالى ستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلى وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

أماكن صرف مرتبات ديسمبر2025

أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر ديسمبر سيكون متاحًا عبر عدة قنوات، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

ودعت الموظفين إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي لضمان انسيابية العملية والحفاظ على السلامة العامة، مؤكدة أن جميع الماكينات سيتم تغذيتها بالسيولة اللازمة على مدار الأيام المخصصة للصرف.

تفاصيل صرف مرتبات ديسمبر2025

أعلنت وزارة المالية فى بيان سابق، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، على أن يتم صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

وتصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، اعتبارا من يوم 24 ديسمبر الجارى، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء والخميس من ديسمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من الشهر الجاري.

مرتبات شهر ديسمبر

مرتبات الموظفين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأقرت وزارة المالية زيادة دورية للمرتبات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا، وجاء الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للمرتبات (جنيه) الدرجة الممتازة 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9,800 الدرجة الثانية 8,500 الدرجة الثالثة 8,000 الدرجة الرابعة 7,300 الدرجة الخامسة 7,100 الدرجة السادسة 7,100



زيادة المرتبات2025

وفي يوليو الماضي تم إقرار زيادة المرتبات رشمياً وتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث ان أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريًا، كما أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

