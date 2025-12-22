قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

موعد صرف مرتبات ديسمبر
موعد صرف مرتبات ديسمبر
رشا عوني

يترقب الموظفون و العاملون في القطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وذلك بعد بيان رسمي من وزارة المالية حول مواعيد الصرف والجدول الزمني للمرتبات و المتأخرات. 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2025 

بحسب ما تم الإعلان عنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من 24 ديسمبر الجاري، وبالتالى ستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلى وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

أماكن صرف مرتبات ديسمبر2025 

 

أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر ديسمبر سيكون متاحًا عبر عدة قنوات، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات. 

ودعت الموظفين إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي لضمان انسيابية العملية والحفاظ على السلامة العامة، مؤكدة أن جميع الماكينات سيتم تغذيتها بالسيولة اللازمة على مدار الأيام المخصصة للصرف.

تفاصيل صرف مرتبات ديسمبر2025

أعلنت وزارة المالية فى بيان سابق، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، على أن يتم صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

وتصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، اعتبارا من يوم 24 ديسمبر الجارى، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء والخميس من ديسمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من الشهر الجاري.

مرتبات شهر ديسمبر 

مرتبات الموظفين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 

 

وأقرت وزارة المالية زيادة دورية للمرتبات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا، وجاء الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى للمرتبات (جنيه)
الدرجة الممتازة13,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها10,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها9,800
الدرجة الثانية8,500
الدرجة الثالثة8,000
الدرجة الرابعة7,300
الدرجة الخامسة7,100
الدرجة السادسة7,100


زيادة المرتبات2025 

وفي يوليو الماضي تم إقرار زيادة المرتبات رشمياً وتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث ان أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريًا، كما أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
 

