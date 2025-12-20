بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

يتزايد بحث غالبية العاملين بالقطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025، خاصة بعد البيان الصادر عن وزارة المالية الذي حسم الجدل حول مواعيد صرف رواتب آخر شهر في العام الجاري، في ظل حرص الدولة على انتظام الصرف وتخفيف الأعباء عن الموظفين.



موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

وبحسب ما أعلنت وزارة المالية في بيان سابق، تقرر صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية المعمول بها.



صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يتم للعاملين بكافة قطاعات الدولة من خلال فروع البنوك المختلفة، إضافة إلى فروع البريد المصري المنتشرة في محافظات ومدن الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيكون على مدار 5 أيام متتالية، في إطار تنظيم عمليات الصرف ومنع التكدس داخل مقار الصرف المختلفة.

أخبار المرتبات

وقال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريحات سابقة، إن صرف مرتبات ديسمبر 2025 يبدأ من يوم 24 من الشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف المتأخرات من المرتبات في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.



زيادة المرتبات

وعلى صعيد متصل، كانت الحكومة قد بدأت رسميًا تطبيق زيادة المرتبات لعام 2025 اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، حيث أقرت ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7000 جنيه للموظفين، مع زيادة شهرية في رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح ما بين 1100 و1600 جنيه، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

وفي هذا الإطار، يأتي انتظام صرف مرتبات ديسمبر 2025 ضمن خطة الدولة لضمان الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الإداري، والالتزام بمواعيد الصرف المحددة، خاصة مع نهاية العام وما تشهده من التزامات معيشية متزايدة.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أقرت وزارة المالية زيادة دورية للمرتبات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا، وجاء الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي: