خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي



أعلن المهندس مصطفى جابر، عضو غرفة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، انطلاق أول مشروع استثماري بمدينة الشروق متعدد الاستخدامات يضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، في إطار توجه لتقديم مشروعات تعتمد على التخطيط الذكي وتلبية احتياجات السوق العقاري.

وأوضح أن المشروع يقع في موقع استراتيجي بمدينة الشروق بما يوفر سهولة حركة مرتفعة ويخدم الأنشطة المختلفة مضيفًا أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6400 متر مربع، بنسبة بنائية لا تتجاوز 40%، ويضم خمس مبانٍ متصلة عبر جسور معمارية، تتوسطها ساحة رئيسية (بلازا) على مساحة 1500 متر مربع، مع توزيع وظيفي يشمل الأنشطة التجارية في الأدوار الأرضي والأول والثاني، والأنشطة الإدارية والطبية في الدور الثالث، والأنشطة الإدارية في الدور الرابع، بارتفاع أرضي و4 أدوار.

وأوضح عضو غرفة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المشروع يعتمد على حلول تكنولوجية بالتعاون مع شركات متخصصة في نظم المولات الذكية، إلى جانب إسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى شركة متخصصة، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

ويضم المشروع مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل المصاعد الكهربائية، والتكييفات المركزية، وأنظمة الأمن والحراسة على مدار الساعة، إلى جانب مساجد مخصصة للسيدات والرجال، مع تصميمات مرنة تلائم الأنشطة التجارية والطبية والإدارية.

وبحسب "جابر" يتم تسليم الوحدات الإدارية والطبية بتشطيب كامل، بينما تسلم الوحدات التجارية دون تشطيب، وتبدأ مساحات الوحدات التجارية من 29 مترًا مربعًا، فيما تبدأ مساحات الوحدات الإدارية والطبية من 35 مترًا مربعًا، وصولًا إلى مساحات تمثل دورًا كاملًا.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروع يبلغ نحو مليار جنيه، باستهداف مبيعات تصل إلى 3 مليارات جنيه، على أن تبدأ أعمال الإنشاء في أبريل 2026، مع جدول زمني للتنفيذ يمتد إلى ثلاث سنوات.

وأوضح أن أنظمة السداد تبدأ من مقدم 5% وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات، في إطار إتاحة فرص استثمارية متنوعة لشرائح مختلفة من المستثمرين ورواد الأعمال.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكد أن استهداف المشروع تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2026، وتنفيذ نسبة إنجاز تصل إلى 30% من مشروعاتها، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة بمدينة الشروق، من بينها مشروع تجاري إداري على محور جمال عبد الناصر، ومشروع سكني، ومشروع آخر متعدد الاستخدامات على طريق الحرية.