قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا عادت .. «قبعة» تسرق الأضواء بالبيت الأبيض بشعار جديد لـ ترامب
كرنفال استعراضي لـ 14فرقة للفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة بدورته الـ13 | شاهد
«بنزيما»: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. وسأقدّم كل ما لديّ من أجل الزعيم
توفيق عكاشة مُحذرًا: ترامب بيلعب بالبيضة والحجر ويضع نفسه في خطر
خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك
إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة
بعد أزمة جرينلاند .. ألمانيا تحسم موقفها من مقاطعة المونديال الأمريكي
شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين
بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور
بلاش مُكابرة .. أحمد الطيب يطالب مسئولي الأهلي بعودة إمام عاشور
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


أعلن المهندس مصطفى جابر، عضو غرفة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، انطلاق أول مشروع استثماري بمدينة الشروق متعدد الاستخدامات يضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، في إطار توجه لتقديم مشروعات تعتمد على التخطيط الذكي وتلبية احتياجات السوق العقاري.

وأوضح أن المشروع يقع في موقع استراتيجي بمدينة الشروق بما يوفر سهولة حركة مرتفعة ويخدم الأنشطة المختلفة مضيفًا أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6400 متر مربع، بنسبة بنائية لا تتجاوز 40%، ويضم خمس مبانٍ متصلة عبر جسور معمارية، تتوسطها ساحة رئيسية (بلازا) على مساحة 1500 متر مربع، مع توزيع وظيفي يشمل الأنشطة التجارية في الأدوار الأرضي والأول والثاني، والأنشطة الإدارية والطبية في الدور الثالث، والأنشطة الإدارية في الدور الرابع، بارتفاع أرضي و4 أدوار.

وأوضح عضو غرفة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المشروع يعتمد على حلول تكنولوجية بالتعاون مع شركات متخصصة في نظم المولات الذكية، إلى جانب إسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى شركة متخصصة، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

ويضم المشروع مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل المصاعد الكهربائية، والتكييفات المركزية، وأنظمة الأمن والحراسة على مدار الساعة، إلى جانب مساجد مخصصة للسيدات والرجال، مع تصميمات مرنة تلائم الأنشطة التجارية والطبية والإدارية.

وبحسب "جابر" يتم تسليم الوحدات الإدارية والطبية بتشطيب كامل، بينما تسلم الوحدات التجارية دون تشطيب، وتبدأ مساحات الوحدات التجارية من 29 مترًا مربعًا، فيما تبدأ مساحات الوحدات الإدارية والطبية من 35 مترًا مربعًا، وصولًا إلى مساحات تمثل دورًا كاملًا.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروع يبلغ نحو مليار جنيه، باستهداف مبيعات تصل إلى 3 مليارات جنيه، على أن تبدأ أعمال الإنشاء في أبريل 2026، مع جدول زمني للتنفيذ يمتد إلى ثلاث سنوات.

وأوضح أن أنظمة السداد تبدأ من مقدم 5% وفترات تقسيط تصل إلى 8 سنوات، في إطار إتاحة فرص استثمارية متنوعة لشرائح مختلفة من المستثمرين ورواد الأعمال.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكد أن استهداف المشروع تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2026، وتنفيذ نسبة إنجاز تصل إلى 30% من مشروعاتها، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة بمدينة الشروق، من بينها مشروع تجاري إداري على محور جمال عبد الناصر، ومشروع سكني، ومشروع آخر متعدد الاستخدامات على طريق الحرية.

السوق العقارى الطبى الإدارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

إمام عاشور

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تبدأ طرح تحديثات نظام فبراير 2026 لهواتف أندرويد وخدمات Play

فايرفوكس

فايرفوكس يضيف زرًا لإغلاق كل ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

بالصور

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد