موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية المعمول بها.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يتم للعاملين بكافة قطاعات الدولة من خلال فروع البنوك المختلفة، إضافة إلى فروع البريد المصري المنتشرة في محافظات ومدن الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيكون على مدار 5 أيام متتالية، في إطار تنظيم عمليات الصرف ومنع التكدس داخل مقار الصرف المختلفة.

أخبار المرتبات

وقال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريحات سابقة، إن صرف مرتبات ديسمبر 2025 يبدأ من يوم 24 من الشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف المتأخرات من المرتبات في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.



تضمن قانون التأمينات والمعاشات عدد من المزايا بالنسبة للمستحقين من أصحاب المعاشات ، ومن بين هذه المزايا هي الجمع بين المرتب و المعاش.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات .

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.