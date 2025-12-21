قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
وزير الخارجية: مصر ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.. وتلتزم بدعم استقرار الصومال
برلمان

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

مرتبات
مرتبات
معتز الخصوصي

أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية المعمول بها.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يتم للعاملين بكافة قطاعات الدولة من خلال فروع البنوك المختلفة، إضافة إلى فروع البريد المصري المنتشرة في محافظات ومدن الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيكون على مدار 5 أيام متتالية، في إطار تنظيم عمليات الصرف ومنع التكدس داخل مقار الصرف المختلفة.

أخبار المرتبات

وقال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريحات سابقة، إن صرف مرتبات ديسمبر 2025 يبدأ من يوم 24 من الشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف المتأخرات من المرتبات في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.
 

تضمن قانون التأمينات والمعاشات عدد من المزايا بالنسبة للمستحقين من أصحاب المعاشات ، ومن بين هذه المزايا هي الجمع بين المرتب و المعاش.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات .

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات 

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

