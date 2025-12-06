موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 في مصر.. التفاصيل الكاملة قبل نهاية العام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 في مصر .. يترقب الملايين من العاملين في مختلف الجهات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 في ظل اقتراب نهاية العام، وما يصاحبها من التزامات موسمية مرتبطة بالاحتفالات وبداية عام جديد. 

هذا الاهتمام المتزايد يتواكب وحرص الدولة على تعزيز انسيابية عملية الصرف وتوفير منظومة مالية مرنة تضمن عدم حدوث تكدس وتحقيق سهولة كاملة للعاملين عند استلام رواتبهم.

تعتمد الجهات المعنية خلال هذه الفترة على خطط زمنية دقيقة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف بطريقة عملية وفعالة تتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية من دون تأخير.

وتكثف الحكومة جهودها لتوفير قنوات صرف متعددة تعمل على مدار الساعة بما يحقق سهولة الوصول إلى المرتبات وانخفاض الضغط على البنوك ومكاتب البريد، مع توفير أنظمة إلكترونية حديثة تساعد في تسريع المعاملات وتقليل الجهد المبذول من جانب الموظفين.

الموعد الرسمي لصرف مرتبات ديسمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 24 ديسمبر 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

المرتبات والمعاشات

تحديد هذا الموعد يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموظفين قبل بداية العام الجديد، وإتاحة الفرصة للالتزام بالاحتياجات المتزايدة خلال هذه الفترة.

تمتد مدة الصرف لمدة خمسة أيام متتالية بما يضمن انسيابية الحركة داخل البنوك ومراكز الخدمة دون حدوث أي ازدحام قد يعطل الموظفين عن أداء مهامهم اليومية .

كما خصصت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية، في إطار خطة مالية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة من دون أي تأخير. 

تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على تنظيم عملية الصرف بحيث تشمل الرواتب وكذلك المدفوعات المرتبطة بالأرصدة المتأخرة لدى مختلف الجهات الحكومية.

أماكن الحصول على الرواتب

أتاحت الدولة للموظفين خيارات متعددة لصرف مستحقاتهم بما يتناسب مع ظروفهم اليومية ونمط تعاملهم مع المؤسسات المالية.

هذا يأتي ضمن خطة تسهيلية واسعة تهدف إلى توفير بدائل آمنة وسريعة لجميع العاملين.

زيادة المرتبات

الصرف عبر البنوك

يمكن للعاملين التوجه إلى فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات لصرف المرتبات فور بدء المواعيد الرسمية.

وتوفر البنوك أنظمة مصرفية حديثة وموظفين متخصصين لتسريع عملية الصرف منذ الساعات الأولى للمواعيد المحددة، بما يقلل من الوقت المستغرق في العمليات المالية ويتيح خدمة أكثر مرونة للموظفين .

الصرف عبر البريد المصري والهاتف الآلي

وفرت الدولة أيضًا إمكانية الحصول على المرتبات عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي العاملة على مدار 24 ساعة.

هذه الخطوة تجيء بهدف تقليل الضغط على البنوك ومنح الموظفين حرية كاملة في اختيار وسيلة الصرف الأنسب، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة مالية مرتفعة خلال نهاية الشهر.

المرتبات والمعاشات

زيادات في الرواتب وتحسينات مستمرة

أكدت وزارة المالية استمرار العمل بالزيادات التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، حيث تمت زيادة إجمالي الأجر بما لا يقل عن 1100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. 

كما تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا في إطار خطط الدولة لتحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي للموظفين، بما يضمن مواكبة تغيرات الأسعار والاحتياجات اليومية.

العلاوات والحوافز الإضافية

تواصل الحكومة أيضًا تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.

كما يحصل الموظفون على زيادة شهرية تتراوح بين 600 و700 جنيه كحافز إضافي ضمن خطة أشمل تهدف إلى تعزيز الدخل الشهري ودعم الكوادر الحكومية في أداء مهامهم بكفاءة أعلى.

المرتبات

مخصصات مالية لدعم بند الأجور

خصصت الدولة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي، بما يضمن توفير التمويل اللازم لصرف مرتبات ديسمبر 2025 من دون أي تأخير.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف تحسين الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. 

وتعكس هذه المخصصات التزام الدولة بتطوير القطاع الإداري وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

