آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار الآن في البنوك .. تشهد أسواق العملات في مصر حالة من المتابعة الدقيقة لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، في ظل ثبات نسبي في مستويات الصرف داخل البنوك الحكومية والخاصة منذ مطلع الأسبوع.

ويأتي هذا الاهتمام؛ بالتزامن مع استقرار حركة التداول، وغياب أي تغيرات حادة قد تؤثر في اتجاهات السوق المحلية، سواء على مستوى الطلب أو الإمدادات من النقد الأجنبي.

وتعكس المؤشرات المصرفية الصادرة خلال الساعات الماضية حالة من الهدوء التي تسيطر على التعاملات، مع الالتزام بالتحديثات اللحظية التي تصدر عن البنوك المعتمدة في مصر.

واقرأ أيضًا:

وتشير البيانات المعلنة من القطاع المصرفي، إلى حالة اتزان واضحة بين حجم الطلب على الدولار، وحجم المعروض داخل النظام المالي، وهو ما أسهم في تثبيت السعر عند مستويات قريبة من مستويات أمس من دون أي تحركات لافتة.

ويأتي هذا الثبات؛ في وقت تستعد فيه الأسواق المحلية لبداية أسبوع اقتصادي جديد يعتمد بشكل مباشر على مدى استقرار المؤشرات النقدية التي تُعد محددًا مهمًا لسلوك المستثمرين والشركات والمستوردين.

ومع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف بشكل لحظي؛ يواصل المتعاملون متابعة المؤشرات الرسمية، لمعرفة أي تغير قد يحدث خلال ساعات التداول التالية.

سعر الدولار أمس الجمعة 5 ديسمبر 2025

أظهرت بيانات البنوك الكبرى في مصر أمس الجمعة، حالة من الثبات الواضح في مستويات الصرف، حيث سجلت بنوك “الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي وبنوك التنمية الصناعية وفيصل الإسلامي والتجاري الدولي CIB وتنمية الصادرات” سعر 47.52 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

واستمر هذا المستوى دون تغيير منذ جلسة الأمس، بما يعكس توازنًا واضحًا بين حجم عمليات البيع والشراء داخل السوق الرسمية.

ويشير هذا الاستمرار في الثبات إلى غياب أي مؤثرات طارئة يمكن أن تدفع البنوك إلى تعديل أسعارها خلال التعاملات الماضية.

تحركات الدولار داخل البنوك الخاصة

وواصلت بنوك القطاع الخاص العمل عند مستويات مقاربة لسعر أمس، إذ سجلت بنوك “نكست والأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشركة المصرفية” مستويات بلغت 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. ويعكس هذا التماثل في الأسعار توجهًا عامًا نحو الثبات عند الحد الأعلى لسعر الشراء داخل المؤسسات المصرفية الخاصة.

كما أكد مصرفيون أن مستويات التداول لم تشهد أي تغيرات مؤثرة خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة استقرار حجم التدفقات النقدية وغياب أي عوامل مفاجئة داخل السوق المحلية قد تضغط على حركة السعر.

سعر الدولار في مجموعة من البنوك المصرية

حافظت بنوك “العربي الإفريقي والمصرف المتحد وHSBC والمصري الخليجي وميد بنك وبنك التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي وبنك البركة والأهلي الكويتي” على مستويات قريبة جدًا من المتوسط العام، إذ بلغ سعر الدولار فيها نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وفي "بنك أبو ظبي التجاري” وصل السعر إلى 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، بينما سجلت بنوك “الكويت الوطني وأبو ظبي الأول وكريدي أجريكول” مستوى 47.48 جنيه للشراء مقابل 47.58 جنيه للبيع.

أما "بنك الإسكندرية" فقد اكتفى بسعر 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، في حين سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر للشراء عند مستوى 47.42 جنيه مقابل 47.52 جنيه للبيع.

التحديث الرسمي من البنك المركزي المصري

وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار اليوم 47.50 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ويعد هذا المستوى المرجعي، مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك المختلفة في تقييم الاتجاه العام للسوق، سواء في عمليات التسعير اللحظي أو في تحديد سياسات التداول اليومية.

وتعكس قراءة البنك المركزي حالة واضحة من ثبات الهامش السعري بين الشراء والبيع، وهو ما يشير إلى استمرار تدفقات نقدية مستقرة داخل منظومة البنوك وتوازن ملحوظ بين حجم المعاملات اليومية.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

تكشف المؤشرات المسجلة داخل البنوك المحلية أن أعلى سعر شراء للدولار بلغ اليوم 47.53 جنيه، بينما سجَّل أقل سعر بيع مستوى 47.53 جنيه، وهو ما يشير إلى تقارب لافت بين أسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المالية.

وبلغ المتوسط السعري عبر مجموعة كبيرة من البنوك نحو 47.55 جنيه للبيع، وهو متوسط يعكس حالة من الثبات تسيطر على تعاملات الدولار منذ بداية الأسبوع وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمواطنين الباحثين عن أي تغير محتمل في اتجاهات العملة الأمريكية خلال الساعات المقبلة.