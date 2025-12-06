قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا ... سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

علياء فوزى

استقر سعر الدولار الأمريكي، رسميا، مقابل الجنيه اليوم في  البنك المركزي عند 47.50 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في بنوك( نكست، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الشركة المصرفية) لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت  في بنوك (الأهلي، مصر، المصرف العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي،تنمية الصادرات، ،قطر الوطني) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، إتش إس بي سي HSBC ،  المصري الخليجي، ميد بنك،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، البركة، الأهلى الكويتي، قناة السويس) نحو  47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت  في بنك  أبوظبي التجاري لنحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول) عند 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت  في بنك الإسكندرية عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت  في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع. 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم السبت

47.53جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم السبت

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم السبت

47.55 جنيه للبيع.

