سفارة العراق بطرابلس: إعادة 12 مهاجرا دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية

أعلن أحمد الصحاف القائم بالأعمال في سفارة العراق بطرابلس، إعادة 12 مهاجرا عراقيا كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية بصورة غير شرعية.

العثور على 19 مهاجرا آخرين

وقالت السفارة، في بيان، إن عملية الإعادة جاءت ضمن متابعة حثيثة لأوضاع المهاجرين العراقيين في ليبيا، مشيرة إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت كذلك عن العثور على 19 مهاجرا آخرين كانوا قد وقعوا ضحية شبكات تهريب وتجارة البشر.

وأضاف البيان أن السفارة تعمل حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة طوعية لهؤلاء المهاجرين، وضمان إنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.

وتعمل السلطات الليبية والعراقية بشكل متواصل على ملاحقة شبكات التهريب وتأمين إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، في ظل تحديات أمنية وإنسانية معقّدة تواجه الدولة الليبية منذ سنوات.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا نحو أوروبا، حيث تنشط شبكات التهريب التي تستغل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة في عدد من الدول، من بينها العراق.