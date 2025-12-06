أحمد عبد القادر ميدو: الدولة المصرية الحديثة اتبنت في عهد الرئيس السيسي بمشاريع عملاقة

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن شباب مصر في الخارج مع الرئيس السيسي "، مضيفا:" اللي عمله القائد بتاعنا في شتى المجالات؛ محصلش في تاريخ مصر ".

وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية الحديثة اتبنت في عهد الرئيس السيسي بمشاريع عملاقة".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو: "الدولة المصرية الحديثة اتعملت بأبطال الجيش المصري والشرطة والشهداء اللي ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الدولة".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو: "محدش بيصرف على اتحاد شباب مصر في الخارج، ومحدش بيقولنا نعمل إيه، وإحنا بندعم مصر ونساند بلدنا".