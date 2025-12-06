أحمد عبد القادر ميدو: سقوط كل الاتهامات التي وجهتها جماعة الإخوان الإرهابية ضدي

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن عناصر الجماعة الإرهابية في الخارج تقدموا ببيانات للأمم المتحدة ضدي للتأثير على استثماراته .

وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سقوط كل الاتهامات التي وجهتها جماعة الإخوان الإرهابية ضدي ".



وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" التاريخ هينصف الرئيس السيسي وهو رجع مصر لينا تاني بعدما خطفها تنظيم إرهابي خسيس ".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" الرئيس السيسي بيدافع عن مصر بشرف وبدافع عن القضية الفلسطينية بشرف ".