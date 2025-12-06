بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب

انتهت منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2026، والتي تضم منتخبات مصر والأردن والإمارات والكويت.

وحسم المنتخب الأردني تأهل للدور الثاني متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ينافس على البطاقة الثانية منتخبات مصر والأمارات والكويت.

تعادل مصر مع الإمارات

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب مصر ومنتخب الإمارات، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل للإمارات في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد هجمة مرتدة خلف دفاعات منتخب مصر لتعلن عن تقدم الإمارات بهدف نظيف.

وسجل مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد رأسية رائعة من عرضية كريم العراقي، لتعلن عن تعادل منتخب مصر في اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء، وإضاعة فرصتين محققتين في الدقيقة الرابعة للتهديف عن طريق غنام محمد لكن كرته جاءت أعلى المرمى، والدقيقة 41 للتهديف عن طريق ياسين مرعي برأسية لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف التقدم.

إصابة أكرم توفيق ولوان بيريرا

وفي الدقيقة 6 تعرض أكرم توفيق لاعب منتخب مصر ولوان بيريرا لاعب منتخب الإمارات لإصابة خلال مواجهة منتخب مصر والإمارات، على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

واصطدم اللاعبان برأس بعض مما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من 4 دقائق للعلاج، ودخول الطاقم الطبي للمنتخبين، إلا أن أكرم توفيق عاد لوعيه سريعا، ولاعب الإمارات تم ربط رأسه بضمادة عاجلة، واستكمل اللاعبين المباراة.

وفي الدقيقة 29 أجرى منتخب الإمارات تغيرين اضطرارين بخروج لوان بيريرا وعلاء الدين زهير بعد تعرضهما للإصابة، ودخل بدلا منهما محمد راشد وكايو لوكاس.

ترتيب المنتخبين

وبتلك النتيجة يرفع منتخب رصيده للنقطة 2 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة خلف الأردن المتصدر والمتأهل للدور الثاني، بينما رفع الإمارات رصيده للنقطة 1 ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وحرص كريم فؤاد لاعب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، على الحضور مع بعثة المنتخب إلى استاد لوسيل بقطر استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

وحرص فؤاد رغم إصابته على مساندة زملائه في المنتخب، وظهر اللاعب ممسكا بعكازين للسير بهما، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الكويت في الجولة الأولى وغيابه حتى 6 أسابيع.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل المنتخب لمواجهة الإمارات، في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل في قطر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا

خط الوسط:

محمد النني - غنام محمد - عمرو السولية

خط الهجوم:

مصطفى سعد ميسي - إسلام عيسي - مروان حمدي

البدلاء:

محمد عواد - على لطفي - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود الونش - هادي رياض - محمد مجدي أفشة - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف

تشكيل الإمارات لمواجهة مصر في كأس العرب

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: روبن فيليب – لوكاس بيمينتا – ساشا إيفكوفيتش – علاء الدين زهير.

خط الوسط: يحيى نادر – ماركوس ميلوني – لوان بيريرا – لوكاس خيمينيز.

خط الهجوم: يحيى الغساني – برونو أوليفيرا.

فوز الأردن على الكويت

تغلب منتخب الأردن بقيادة الحسين عموتة على نظيره منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وأقيمت مباراة الأردن ونظيره منتخب الكويت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.وتأهل منتخب الأردن إلي الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب عقب تحقيق انتصارين أمام الإمارات والكويت بنتيجة 2/ 1ويتبقي له مواجهة منتخب مصر الثاني.

وأنهي منتخب الأردن الشوط الأول أمام نظيره منتخب الكويت بالتقدم بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

أحرز محمد أبوطه هدف منتخب الأردن الأول في شباك منتخب الكويت بالدقيقة 17 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لمنتخب الأزرق.

وأهدر منتخب الأردن تسجيل الهدف الثاني بعدما اصطدمت الكرة بعارضة حارس مرمى الكويت فى الدقيقة 18.

أضاف منتخب الأردن الهدف الثاني فى شباك الكويت فى المباراة المقامة حاليا فى ثاني جولات بطولة كأس العرب.

وألغي حكم اللقاء هدفا أحرزه لاعب منتخب الأردن فى شباك الكويت بداعي التسلل في الدقيقة 53 بعد العودة إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

وقلص يوسف ناصر الفارق وسجل هدف منتخب الكوي الأول فى شباك الأردن من ضربة رأسية سكنت شباك حارس مرمي النشامي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح منتخب الأردن عقب عرقلة حارس المرمي لمنتخب الكويت للاعب النشامي ومنع هدف محقق من انفراد داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.



تشكيل الكويت

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: حسن حمدان، ناصر خضر، راشد الدوسري، الشريفي

خط الوسط: رضا هاني، تامر فالح، شهاب، الرشيدي

خط الهجوم: العنزي، الخالدي.

تشكيل الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي

خط الوسط: الرشدان، عامر جاموس، مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، يزن لنعيمات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأردن - 6 نقاط

2- مصر - نقطتين

3- الإمارات - نقطة

4- الكويت - نقطة