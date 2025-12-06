قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
إيه اللي بيحصل مع صلاح في إنجلترا دلوقتي؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

إصدار شهادة بسعر الذهب .. تفاصيل خدمة البريد الجديدة

إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية .. تفاصيل خدمة البريد الجديدة
إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية .. تفاصيل خدمة البريد الجديدة
عبد العزيز جمال

أعلن البريد عن تدشين خدمة جديدة تتيح للمواطنين إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية، بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

شهادة بسعر المشغولات الذهبية

وأوضح البريد المصري في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة تمكن المواطنين من تقديم طلب للحصول على شهادة بسعر المشغولات الذهبية بتاريخ محدد، دون الحاجة للتوجه إلى مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث يقوم البريد المصري باستلام الشهادة من المصلحة وإتمام كافة الإجراءات نيابة عن المواطنين. 

الاستعلام عن امتحانات وظائف البريد المصري 2024

وتساهم هذه الخطوة في تسريع الحصول على الشهادات وتقديم تجربة أكثر سهولة وراحة، خاصة لمن يقيمون في المحافظات البعيدة عن مقر المصلحة.

خيارات استلام الشهادة

أوضح البريد المصري أن الخدمة تمنح العملاء مرونة كاملة في اختيار طريقة استلام الشهادة، حيث يمكن استلامها من أقرب مكتب بريد، أو توصيلها مباشرة إلى محل الإقامة أو العمل، بما يلبي احتياجات المواطنين المختلفة ويوفر الوقت والجهد. 

ويأتي هذا في إطار حرص البريد على تقديم خدمات مبتكرة ومرنة تتناسب مع متطلبات المواطنين كافة.

الهدف من الخدمة

تأتي هذه الخدمة ضمن خطة البريد المصري لتوسيع منظومة الخدمات الحكومية والرقمية، وتعزيز حلول مبتكرة وموثوقة لخدمة المواطنين والقطاع الاقتصادي، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات إلكترونية وحضارية تواكب التحول الرقمي في مصر وتسهّل الإجراءات الرسمية على الجميع.

البريد يواكب العالم في يومه العالمي تحت شعار


خدمة آخرى تحت مسمى “خزنة”

وكانت قد كشفت الهيئة القومية للبريد المصري عن خدمة مالية جديدة تتيح صرف 3 أعاف المستحق لأصحاب المعاشات، هه الخدمة تأتي تحت اسم “خزنة”.

تتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المعاشات الحصول على سلفة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية.

سلفة 3 أضعاف المعاش

تأتي هذه الخدمة في إطار خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت شهري. 

وتهدف الخدمة إلى توفير سيولة مالية آمنة وسريعة لمواجهة النفقات الطارئة دون الحاجة إلى اللجوء لمؤسسات تمويل غير رسمية أو الدخول في إجراءات ضمان معقدة.

وأوضح البريد المصري أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية، من خلال تمويل فوري بشروط ميسرة وسداد مرن.

آلية عمل خدمة “خزنة”

تُقدم الخدمة وفقًا للآلية التالية:

  • تمويل فوري يصل إلى 3 أضعاف المعاش الشهري.
  • مدة سداد مرنة تمتد حتى 6 أشهر.
  • لا حاجة لضمانات إضافية بخلاف استيفاء شروط الأهلية الأساسية.

وتُعد هذه الآلية واحدة من أكثر الحلول التمويلية بساطة وسرعة، إذ يحصل المستفيد على المبلغ خلال فترة قصيرة بعد التقديم، ويبدأ السداد من الشهر التالي مباشرة من خلال خصم الأقساط من المعاش.

شروط الاستفادة من خدمة خزنة

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة خزنة، وتشمل ما يلي:

  • أن يكون لدى المستفيد حساب فضي للمعاشات في البريد المصري.
  • أن يمتلك بطاقة ميزة للمعاشات سارية.
  • انتظام تحويل المعاش لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.
  • ألا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن 2500 جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الشروط تضمن سهولة الإجراءات دون الحاجة إلى أي مستندات أو ضمانات إضافية.

طرق التقديم للحصول على السلفة

أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري عدة قنوات رسمية للتقديم على خدمة "خزنة"، تشمل ما يلي:

  • زيارة أقرب فرع بريد لتقديم الطلب مباشرة.
  • الاتصال بالخط الساخن 19524 للاستفسار أو التسجيل المبدئي.
  • التواصل عبر واتساب على الرقم: 01005759825.
  • التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبريد المصري من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

أهداف خدمة “خزنة” من البريد المصري

أكد البريد المصري أن أهداف الخدمة تتلخص في النقاط التالية:

  • تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات مصرفية متطورة.
  • توفير سيولة فورية وآمنة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات.
  • تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين.
  • المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

وأشار البريد إلى أن خدمة "خزنة" تمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية الموجهة لفئة أصحاب المعاشات، كونها تجمع بين السهولة في الإجراءات والمرونة في السداد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية الاحتياجات اليومية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.

البريد إصدار شهادة بسعر المشغولات شهادة بسعر المشغولات الذهبية سعر المشغولات الذهبية شهادة بسعر الذهب

المزيد

