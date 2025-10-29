البريد المصري يطلق خدمة «خزنة» لتمويل أصحاب المعاشات حتى ثلاثة أضعاف المعاش الشهري

تسعى الهيئة القومية للبريد في السنوات الأخيرة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مختلف شرائح المجتمع، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تهدف إلى رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.

ومن خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات البريدية والمصرفية، تعمل الهيئة القومية للبريد على تمكين الأفراد من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوفير احتياجاتهم اليومية بطرق آمنة وميسّرة، بعيدًا عن التعقيدات المختلفة أو المعاملات غير الرسمية.

إطلاق خدمة جديدة باسم «خزنة»

أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد عن إتاحة خدمة جديدة تحت اسم «خزنة»، وهي مبادرة تمويلية مبتكرة تستهدف أصحاب المعاشات بشكل خاص.

وتتيح هذه الخدمة تمويلاً فوريًا للمستفيدين بحد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط مرنة تمتد لمدة ستة أشهر، بما يتناسب مع قدرات أصحاب المعاشات المالية.

هدف الخدمة: مواجهة النفقات الطارئة بأمان ويسر

تهدف خدمة «خزنة» إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة النفقات الطارئة التي قد تطرأ عليهم في أي وقت، مثل تكاليف العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة آمنة ومنظمة للحصول على تمويل عاجل دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض التقليدية أو التعامل مع جهات تمويل غير رسمية قد تفرض شروطًا مرهقة.

جهود البريد المصري في دعم أصحاب المعاشات

تأتي خدمة «خزنة» ضمن جهود البريد المصري المستمرة لدعم أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ تعمل الهيئة على تطوير خدمات مالية تراعي احتياجات هذه الفئة وتوفر لهم حلولًا عملية تساعدهم على الحفاظ على مستوى معيشي كريم.

تعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية

تندرج هذه المبادرة ضمن خطة الهيئة القومية للبريد الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري، من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المعاشات والفئات المستحقة.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حصول المستفيدين على سيولة مالية آمنة وسريعة، بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية، وبما يضمن لهم الاستفادة من خدمات مالية موثوقة وميسّرة تواكب متطلبات العصر.