قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

البريد المصري يطلق خدمة «خزنة» لتمويل أصحاب المعاشات حتى ثلاثة أضعاف المعاش الشهري

مفاجأة البريد المصري.. تمويل فوري للمستفيدين لمواجهة النفقات الطارئة| تفاصيل
مفاجأة البريد المصري.. تمويل فوري للمستفيدين لمواجهة النفقات الطارئة| تفاصيل
ولاء خنيزي

تسعى الهيئة القومية للبريد في السنوات الأخيرة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مختلف شرائح المجتمع، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تهدف إلى رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.

ومن خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات البريدية والمصرفية، تعمل الهيئة القومية للبريد على تمكين الأفراد من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوفير احتياجاتهم اليومية بطرق آمنة وميسّرة، بعيدًا عن التعقيدات المختلفة أو المعاملات غير الرسمية.

إطلاق خدمة جديدة باسم «خزنة»

أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد عن إتاحة خدمة جديدة تحت اسم «خزنة»، وهي مبادرة تمويلية مبتكرة تستهدف أصحاب المعاشات بشكل خاص.

وتتيح هذه الخدمة تمويلاً فوريًا للمستفيدين بحد أقصى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط مرنة تمتد لمدة ستة أشهر، بما يتناسب مع قدرات أصحاب المعاشات المالية.

هدف الخدمة: مواجهة النفقات الطارئة بأمان ويسر

تهدف خدمة «خزنة» إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة النفقات الطارئة التي قد تطرأ عليهم في أي وقت، مثل تكاليف العلاج أو الإصلاحات المنزلية أو المتطلبات المعيشية الضرورية.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة آمنة ومنظمة للحصول على تمويل عاجل دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض التقليدية أو التعامل مع جهات تمويل غير رسمية قد تفرض شروطًا مرهقة.

جهود البريد المصري في دعم أصحاب المعاشات

تأتي خدمة «خزنة» ضمن جهود البريد المصري المستمرة لدعم أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ تعمل الهيئة على تطوير خدمات مالية تراعي احتياجات هذه الفئة وتوفر لهم حلولًا عملية تساعدهم على الحفاظ على مستوى معيشي كريم.

تعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية

تندرج هذه المبادرة ضمن خطة الهيئة القومية للبريد الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري، من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المعاشات والفئات المستحقة.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان حصول المستفيدين على سيولة مالية آمنة وسريعة، بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية، وبما يضمن لهم الاستفادة من خدمات مالية موثوقة وميسّرة تواكب متطلبات العصر.

البريد المصري النفقات النفقات الطارئة البريد الهيئة القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

امام عاشور

فتحي سند يكشف موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي

سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف عن أولويات عمله داخل الأهلي: الفريق الأول والاستاد في الصدارة

حلمي طولان

طولان يكشف: أشرف صبحي أكد دعم وزارة الرياضة لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد